Der Branchenindex rutscht um 3,5 Prozent ab und gehört damit zu den grössten Verlierern im breit gefassten europäischen Index Stoxx 600.
Besonders stark unter Druck stehen die britischen Institute angesichts ihres umfangreichen Geschäfts im Nahen Osten: HSBC, Barclays und Standard Chartered verbilligen sich an der Börse in London um knapp fünf bis knapp sechs Prozent. Andere Geldhäuser wie die Deutsche Bank, BNP Paribas, Banco Bilbao und die Commerzbank büssen zwischen gut drei und mehr als vier Prozent ein.
Auch der europäische Index für die Versicherungsbranche gibt fast zwei Prozent nach. In den USA verlieren Grossbanken wie Bank of America und Citigroup im vorbörslichen Handel zwischen rund zwei und drei Prozent.
(Reuters)