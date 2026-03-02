Besonders stark unter ⁠Druck stehen die britischen Institute angesichts ihres umfangreichen Geschäfts im Nahen Osten: HSBC, Barclays und Standard Chartered verbilligen sich an der Börse in London um knapp fünf bis ‌knapp sechs Prozent. Andere Geldhäuser wie die Deutsche Bank, BNP Paribas, Banco Bilbao und die Commerzbank ‌büssen zwischen gut drei und mehr als vier Prozent ein.