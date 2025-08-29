«Ich denke, dass die Entwicklung wie in Amerika oder Schweden enden wird, wo die meisten Menschen in Aktien investieren», so Hecker. «Mit den richtigen Reformen kann man einen Generationswechsel einleiten, der 20 Jahre dauern dürfte.» Bundeskanzler Friedrich Merz, ein Wirtschaftsanwalt, der im Aufsichtsrat der Deutschen Börse tätig war, gilt als anlagekundiger als sein Vorgänger. Bislang hat er eine umfassende Rentenreform aufgrund von Kontroversen innerhalb seiner Zweiparteienkoalition vermieden, aber er hat die Einführung von Anlagekonten für alle Sechsjährigen ins Gespräch gebracht, bei denen der Staat monatlich 10 Euro für den Kauf von Aktien einzahlt, bis die Begünstigten 18 Jahre alt sind.