«Die Goldunternehmen produzieren im Durchschnitt Gold zu nachhaltigen Gesamtkosten von etwa 1300 Dollar pro Unze», so Casanova von VanEck. Zwar habe die hohe Inflation in den letzten Jahren die Gewinnspannen deutlich beeinträchtigt, doch scheinen die Kosten unter Kontrolle zu sein, und die Goldunternehmen erwirtschaften einen hohen Free Cashflow. Im Grossen und Ganzen blieben die Unternehmen diszipliniert und sind nicht bereit, die Produktion oder die Reserven um jeden Preis zu steigern.



Lautete der Tenor vor ein paar Jahren noch «Wachstum um jeden Preis», hat sich der Fokus nun klar in Richtung «Profitabilität» verschoben. Es bietet daher Chancen, wenn Anleger nicht nur Goldbarren, sondern auch Goldaktien in Betracht ziehen, wenn sie sich mit Gold als Investment in Betracht ziehen. Ein steigender Goldpreis hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass sich Goldaktien besser entwickelt haben als das Metall. Wichtig aber auch: Ein sinkender Goldpreis hingegen führt in der Regel zu einer schwachen Kursentwicklung der Minenaktien im Vergleich zum Goldpreis.