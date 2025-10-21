Die Namen – Cer, Holmium, Europium, Ytterbium, Thulium, Erbium - tauchen in keinem der Investmentklassiker auf. Aber sie werden wohl bald zu einem festen Bestandteil des Wall-Street-Vokabulars.
Diese Mineralien und andere aus der Kategorie der seltenen Erden werden zur Herstellung von modernen Waffen, hochmodernen Computerchips und Hightech-Autos verwendet. Und China, das rund 70 Prozent des Bergbaus und fast 90 Prozent der Verarbeitung kontrolliert, schränkt den Zugang zu diesen Mineralien ein.
Die Folgen für Investoren sind weitreichend: Länder, allen voran die USA, wollen sich Zugang zu den Rohstoffen verschaffen, indem sie Investitionen an Bergbauunternehmen ausserhalb Chinas lenken. Unternehmen am Ende der Wertschöpfungskette - von ASML über Ford Motor bis Hyundai – müssen wahrscheinlich ihre Zulieferungen umgestalten oder auf andere Technologien umsteigen. Es steht viel auf dem Spiel, denn schon der Mangel an einem einzigen Rohstoff kann ganze Produktionslinien lahmlegen.
Anleger, die nach Hinweisen für den Handel in dieser neuen Ära suchten, erhielten im April eine Kostprobe, und zwar als Peking Beschränkungen für sieben seltene Erden verhängte und damit die Produktion einiger Autohersteller behinderte. Nun könnten die umfassenderen Beschränkungen, wenn sie im Dezember in Kraft treten, einen grösseren Teil des Marktes betreffen.
«Durch die zunehmende Zahl der seltenen Erden, die Exportkontrollen unterliegen, wird das Thema wahrscheinlich für eine grössere Zahl von Sektoren relevant», sagt Katherine Ogundiya, Analystin für thematisches Investieren bei Barclays.
Das Problem besteht nicht nur darin, dass mehr Metalle eingeschränkt werden; auch die Zahl der Produkte, die Beschränkungen unterliegen, steigt rasant. Dies löste einen Ansturm auf Aktien von Unternehmen aus, die seltene Erden fördern und verarbeiten. Viele von ihnen verzeichneten in diesem Jahr dreistellige Zuwächse.
Die Marktreaktionen für Seltene-Erden-Nutzer fielen bislang verhaltener aus. Händler spekulieren, dass China die neuen Beschränkungen als Verhandlungsmasse nutzt. US-Präsident Donald Trump dämpfte am Freitag seine Rhetorik. Da die Spannungen zwischen den beiden Supermächten jedoch kaum Anzeichen einer Entspannung zeigen, beginnen umsichtige Händler abzuwägen, was passieren könnte, wenn die Beschränkungen in Kraft treten. Einige Sektoren und Branchen finden damit besonders Beachtung:
Bergbauunternehmen
Unternehmen ausserhalb Chinas, die diese seltenen Rohstoffe aus der Erde gewinnen können, konnten bereits sehr hohe Kursgewinne verzeichnen. In Australien hat sich der Wert der Aktien von Lynas Rare Earths in diesem Jahr fast verdreifacht.
Die Aktien von MP Materials stiegen um über 150 Prozent, nachdem die US-Regierung eine Beteiligung erworben hatte, die dem Unternehmen helfen soll, seine Produktionskapazitäten zu erweitern. Die Aktien von Critical Metals, einem kanadischen Bergbauunternehmen, das in Grönland Vorkommen erschliesst, zogen an, nachdem ein Bericht nahegelegt hatte, dass die USA eine Beteiligung in Erwägung zogen. Die Trump-Regierung dementierte dies später.
Geopolitische Spannungen und Spekulationen über Deals führten zu einer «Sicherheitsprämie» für den Sektor, sagte Ryan Pfingst, Analyst bei B. Riley Securities.
Investoren müssen abwägen, ob die Gewinne nachhaltig sind, und darauf wetten, dass westliche Länder mehr in nationale Spitzenunternehmen investieren werden. MP Materials schreibt weiterhin Verluste. Lynas hat im letzten Geschäftsjahr die Gewinnschwelle erreicht, und Analysten gehen davon aus, dass es Jahre dauern wird, bis die Produktion mit der chinesischer Konkurrenz mithalten kann.
Chinas Bergbauunternehmen profitierten natürlich auch. Die Erwartung höherer Metallpreise führte zu Kursgewinnen bei staatlichen Bergbauunternehmen wie China Rare Earth Resources and Technology und der China Northern Rare Earth High-Tech.
Halbleiter
Der Boom der künstlichen Intelligenz (KI) hat Chiphersteller bereits zu den wichtigsten Akteuren in den globalen Aktienindizes gemacht. seltene Erden sind für ihre Produktion von entscheidender Bedeutung.
Bei der Herstellung von Wafern wird eine Cer-haltige Polierflüssigkeit verwendet. Beschichtungen aus Yttrium schützen Gerätekomponenten vor Korrosion. Lanthan wird vielen optischen Systemen zugesetzt. Und China kontrolliert fast die gesamte Versorgung mit diesen seltenen Erden, was laut Analysten der Bank of America (BofA) einen potenziellen Engpass für Chip-Ausrüster darstellt.
Obwohl seltene Erden nur einen kleinen Teil der Gesamtproduktionskosten der Chipindustrie ausmachen, «ist es unglaublich schädlich, wenn man dadurch behindert wird», sagte Willis Thomas, leitender Berater der CRU Group. Das bedeutet, dass Unternehmen wie Applied Materials, Tokyo Electron, ASM International und Lam Research gefährdet sind.
Bisher sind die Anleger nicht nervös geworden. Laut BofA sollten die aktuellen strategischen Lagerbestände für die nächsten 12 bis 18 Monate ausreichen. Der Chipsektor notiert nach starken Ergebnissen von ASML und seinem Top-Kunden Taiwan Semiconductor Manufacturing nahe einem Allzeithoch. ASML erklärte, man sei «gut vorbereitet» auf die Einschränkungen und verfüge über Material für die «nächsten paar Monate».
Verteidigung
Waffen und Drohnen sind ohne seltene Erden nicht herstellbar. Ein F-35-Kampfjet der Lockheed Martin transportiert rund 900 Pfund Seltenerdmetalle. Ein Atom-U-Boot der Virginia-Klasse, gebaut von General Dynamics und Huntington Ingalls Industries, benötigt rund 9200 Pfund.
Ein Drohnenmotor enthält zwischen 12 und 60 Magnete aus seltenen Erden. Die Frage ist, ob diese Hersteller weiterhin Zugang zu den für die Produktion wichtigen Mineralien haben, wenn die Beschränkungen praktisch jeden Export von seltenen Erden an ausländische Militärkunden blockieren.
«Schon Teile im Wert von wenigen Hunderttausend Euro können die Produktion zum Erliegen bringen, da es oft nur einen Zulieferer gibt», sagt Analyst Jens-Peter Rieck. Investoren müssen prüfen, ob die Zulieferer genügend staatliche Unterstützung erhalten, um die bereits steigenden Bewertungen zu rechtfertigen.
Der Wert der Rheinmetall stieg in diesem Jahr um über 170 Prozent, nachdem Deutschland seinen Militärhaushalt aufgestockt hatte. Lockheed Martin konnte seine jährlichen Verluste nach Spekulationen über eine mögliche Beteiligung der US-Regierung wieder ausgleichen.
Autobauer
Zahlreiche Autokomponenten für Benzin- und Elektrofahrzeuge sind auf seltene Erden angewiesen. Sie sind für Teile wie Antriebsmotoren, Sensoren und Bremssysteme unverzichtbar, obwohl teilweise nur wenige hundert Gramm benötigt werden.
Schon Chinas Beschränkungen im April führten zu Störungen. Ford schloss im Mai vorübergehend ein Werk in Chicago, weil es an seltenen Erden mangelte. Dies veranlasste beispielsweise Toyota Motor und Volkswagen dazu, Strategien zu entwickeln, um die Abhängigkeit von China zu verringern.
Die Elektroautomodelle der Generationen fünf und sechs von BMW sowie die E-Tech-Modelle von Renault verwenden laut Morningstar-Analystin Rella Suskin eine Motortechnologie, die ohne Seltenerdmagnete auskommt.
Auch indische Autohersteller testen laut Bloomberg derzeit Ferritmagnete. Tesla hat einen Plan vorgelegt, ab 2023 keine seltenen Erden mehr in seinen zukünftigen Modellen zu verwenden. Seine Optimus-Roboter müssten diese Elemente jedoch weiterhin verwenden.
Eine weitere Strategie besteht darin, sich die Metalle von Lieferanten ausserhalb Chinas zu sichern. General Motors hat drei inländische Lieferverträge für Seltenerdmagnete unterzeichnet, darunter im August einen Vertrag mit dem texanischen Unternehmen Noveon Magnetics.
Erneuerbare Energien
Wie Autobauer diversifizieren auch Windturbinenhersteller ihre Lieferkette weg von China und bieten Investoren damit einen Indikator, auf den sie sich konzentrieren können.
Siemens Energy unterzeichnete im Juni eine Vereinbarung zur Beschaffung von Magneten von der japanischen Firma TDK. Das australische Unternehmen Arafura Rare Earths beliefert sowohl Siemens Energy als auch GE Vernova.
Neodym und Dysprosium sind zwei Schlüsselelemente für die Windkraftbranche, und selbst ohne Handelsbeschränkungen besteht laut Analysten die Gefahr, dass das Angebot übertroffen wird. Laut einem Dokument der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien aus dem Jahr 2022 wurden etwa 10 Prozent der Permanentmagnete für Windturbinen verwendet.
Während Chinas neue Beschränkungen die Metallpreise in die Höhe treiben könnten, hat sich die Branche in der Vergangenheit gut angepasst, sagt Alessio Mastrandrea, Analyst bei Bloomberg Intelligence. Er sieht begrenzten Kostendruck für Unternehmen wie Vestas Wind Systems und erwartet, dass dieser gegebenenfalls an die Kunden weitergegeben wird.
(Bloomberg)