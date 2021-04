Das Flaggschifffonds der ARK Invest Investmentgesellschaft ist der ARK Innovation ETF. Dieser konzentriert sich auf Unternehmen, die eine "disruptive Innovation" aufweisen. Das heisst, sie bieten ein technologisch neues Produkt oder eine Dienstleistung, die potenziell die Art und Weise verändert, wie die Welt funktioniert.

Der ARK Innovation ETF legte im Jahr 2020 um mehr als 152 Prozent zu und schlug damit sogar den Nasdaq mit einer Rendite von 43,6 Prozent. Weitere ARK-ETF sind “Autonomous Technology & Robotics”, “Next Generation Internet”, “Genomic Revolution”, “Fintech Innovation” und der kürzlich vorgestellte “Space Exploration and Innovation”.

Fokus auf die «Game Changer»

Der große Gewinn des ARKK-Fonds im Jahr 2020 resultierte aus den großen Erfolgsstories in bahnbrechenden Technologiebereichen: DNA-Sequenzierung, Robotik, künstliche Intelligenz, Energiespeicherung und Blockchain-Technologie.

"Disruptive Innovationen werden von traditionellen Anlagestrategien oft nicht richtig eingepreist und nicht richtig bewertet, weil die Leute nicht verstehen, wie groß die Chancen sein werden. Sie schätzen die Chancen nicht richtig ein und und analysieren die Disruption nicht." So kommentiert es Cathie Wood, Gründerin und CEO von ARK Invest, auf der Website des Unternehmens.

Allerdings hat der von Anlegerinnen und Anlegern gefeierte ETF in diesem Jahr starke Einbussen verzeichnen müssen. Aufgrund der Rotation von Wachstumsaktien hin zu Substanzwerten und Zyklikern lasteten auf der Performance des ARK Innovation ETF.

Laut dem US-Anlegermagazin Investor's Business Daily (IBD), können sich Investoren inmitten des aktuellen Aufwärtstrends am Aktienmarkt jetzt auf den Kauf von Top-Aktien im ARK-ETF konzentrieren, die zuletzt eine Korrektur erfahren haben. Darunter fallen folgende:

Coinbase: IPO fällt inmitten der Bitcoin-Erholung

Die Kryptowährungsbörse Coinbase debütierte am 14. April mit einem Preis von 250 Dollar pro Aktie. Die Coinbase-Aktie schloss ihren ersten Handelstag mit 328,28 Dollar, einem Anstieg von 31,3 Prozent, bei einer Bewertung von 87,3 Milliarden Dollar. Investoren sollten warten, bis sich der erste Hype gelegt und der Kurs konsolidiert hat, bevor sie aufspringen, so die Autoren von IBD. Doch mit einem steigenden Bitcoin, dürfte auch die Coinbase-Aktie früher oder später wieder nach oben zeigen.

Die Beteiligung an Coinbase ist eine weitere der Ark Invest-Aktien, die mehr Engagement in Kryptowährungen bietet. Die Coinbase-Aktie fiel am gestrigen Donnerstag um 1,1 Prozent. Bitcoin wird am Freitagvormittag um 54’500 Dollar gehandelt. Am 14. April erreichte Bitcoin laut Coindesk seinen Höchststand bei 64’829 Dollar.

Draftkings

Draftkings ist eine Online-Sportplattform, die es Nutzern ermöglicht, Daily Fantasy Games zu spielen und Preise zu gewinnen. Das Unternehmen ist gut positioniert, um von der zunehmenden Legalisierung digitaler Sportwetten in den USA zu profitieren, so die IBD-Autoren. Die DraftKings-Aktie liegt unter ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Es könnte sich ein Boden bilden, sobald sich die Aktie von ihrem Abwärtstrend erholen kann.

Zum jetzigen Zeitpunkt bietet sich laut IBD kein Einstieg an, aber eine entscheidende Rückeroberung der 50-Tage-Linie wäre bullisch für die Aussichten der Aktie. Der führende Sportwettenanbieter ist eine der neuesten Aktien von ARK Invest. Die Aktie ist am Donnerstag um 3,7 Prozent gefallen.

Sea Limited

Sea hat nach eigenen Angaben sowohl die größte digitale Unterhaltungsplattform als auch das größten E-Commerce-Betrieb in der Region Südostasien, bestehend aus Indonesien, Taiwan, Vietnam, Thailand, den Philippinen, Malaysia und Singapur. Seine Marktreichweite reicht bis nach Lateinamerika.

Die Sea Limited-Aktie bietet laut den IBD-Autoren einen technischen Kaufpunkt bei 258,70 Dollar. Die Aktie ist am Donnerstag um über 3 Prozent gefallen und liegt unter dem Einstiegspunkt von ARK.

Square ist ein führendes Unternehmen für digitale Zahlungen und Kryptowährungen. Vor kurzem hat das Unternehmen eine neue Investition in Bitcoin in Höhe von 170 Millionen Dollar bekannt gegeben, zusätzlich zu seinem 50 Millionen-Dollar-Kauf im Oktober. Bitcoin stellt 5 Prozent des gesamten Unternehmensvermögens dar.

Trotz eines Anstiegs von mehr als 700 Prozent seit den Tiefständen des Corona-Crashs hat die Aktie laut IBD noch viel Potenzial nach oben. Das Unternehmen stehe noch ganz am Anfang seiner Geschichte.

Mit einer Gewichtung von satten 11 Prozent im Portfolio des ARKK ETF ist Tesla-Aktie eine der Top-Aktien von ARK Invest. Mitte Januar gab ARK Invest sein Kursziel für die Tesla-Aktie für das Jahr 2025 bekannt: 3000 Dollar pro Aktie.

Eine weitere grosse Position im ARK Innovation ETF ist Teladoc Health. Das Unternehmen bietet Gesundheitsdienste auf Abruf, wie etwa Online-Arzttermine, die keine Notfälle darstellen. Immer mehr Ärzte und Patienten entscheiden sich für Telemedizin aufgrund des Coronavirus. Teladoc hat eine Gewichtung von über 6 Prozent im ARKK-Portfolio. Die Aktie handelt etwa 40 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch und liegt weit unter ihrem 10-Wochen-Durchschnitt.

(cash/Bloomberg)