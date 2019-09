Die Top-Aktie im Swiss Market Index (SMI) war im September – die UBS, dies mit einem Plus von fast 9 Prozent im Monat. Die Grossbank hatte im bisherigen Jahresverlauf schlecht performt und bildete im ersten Halbjahr gar das Schlusslicht im Schweizer Grosskonzernindex.

Ein Blick auf den Kursverlauf gibt etwas mehr Aufschluss: Mitte August sah die UBS-Aktie ihr Jahrestief bei 9,86 Franken. Dann ging es steil nach oben. Die Bank hatte mit ihren Zweiquartalszahlen, die Ende Juli bekannt gegeben wurden, grundsätzlich einen guten Eindruck gemacht. Indem die UBS für ihr Paradepferd Vermögensverwaltung den CS-Banker Iqbal Khan als Chef gewinnen konnte, wurden weitere Fantasien an den Märkten wach.

Beschattungsaffäre Iqbal Khan: Mann von UBS-Verwaltungsrätin untersucht CS-Skandal https://t.co/IFOfr1C5ZI — BLICK (@Blickch) September 29, 2019

Bekanntermassen steht Khan mittlerweile im Zentrum einer Beschattungsaffäre, die bei seinem bisherigen Arbeitgeber CS ziemlich Staub aufwirbelt. Die UBS-Aktie lag bei 11,65 Franken, als der Fall vor knapp eineinhalb Wochen publik wurde. Inzwischen ist der Kurs auf 11,35 Franken zurückgegangen, doch die UBS-Aktie bleibt Platz Eins im SMI-Monatsranking.

Auch die CS ist mit einem Monatsplus von 5,3 Prozent "bei den Leuten": Die Khan-Affäre hat der Aktie in den vergangenen Handelstagen aber zugesetzt.

Performance SMI-Aktien im September 2019

Quelle: cash.ch (Stand 30.09.2019)

Insgesamt verdeutlicht die Rangliste, wie unstet der Markt derzeit ist: Dass der auf Erfolgskurs segelnde Zurich-Versicherungskonzern mit einem Kurshöchststand seit der Finanzkrise im September weit oben ist, widerspricht der allgemeinen Markt-Meinung im September, wonach eine Sektorrotation stattgefunden habe - von defensiven zu zyklischen Aktien. Auch das satte Plus von Swiss Re und Roche wiedersprechen dieser Auffassung. Dennoch finden sich Zykliker wie Geberit, LafargeHolcim und ABB in den SMI-September-Top-Ten.

Bei ABB zeigt sich seit Mitte September allerdings bereits wieder ein Kursrückgang. Der Zementkonzern LafargeHolcim wiederum erhielt im August eine prominente Kaufempfehlung durch Goldman Sachs. Geberit zeigt sich mit guten Margen robust gegen die mögliche Konjunkturverlangsamung.

Gewinnmitnahmen bei defensiven Titeln

Auf der Verliererseite wurde Richemont wegen kritischer Kommentare zu den Absatzchancen in China stark geprügelt. Mehr als Richemont dürfte in der Tat Nestlé mit einem Kursrückgang von 3,5 Prozent im vergangenen Monat für Erklärungsbedarf sorgen. Mit dem Kurs ist es davor das ganze Jahr stetig nach oben gegangen, ein Plus von 40 Prozent ergab sich, befeuert von den als erfolgreich gesehenen Managementinitiativen und Neuausrichtungen von CEO Mark Schneider.

Am Markt erklärt man den Kursrückgaung im September mit starken Gewinnmitnahmen als Folge des hohen Kursanstiegs - und auch mit der Sektorrotation. Bereits zeigen sich bei Nestlé wieder Tendenzen nach oben: Defensive Werte wie der Nahrungsmitteltitel werden weiter gefragt sein. Fast das gleiche Bild zeigt sich übrigens bei Lonza. Gewinnmitnahmen unterbrachen Anfang September einen Kursanstieg, der im Jahresverlauf bis dahin 42 Prozent betragen hatte. Aber auch Lonza werden Aktienanleger kaum im grossen Stil fallen lassen.

Beste und schlechteste SPI-Aktien im September 2019 (Auswahl)

Quelle: cash.ch (Stand 30.09.2019)

Bei Novartis wiederum scheint die Phase der Gewinnmitnahmen noch nicht vorbei zu sein. Das Zurücksinken des Kurses von 94,40 Franken auf unter 85 Franken vor wenigen Tagen lässt aber vermuten, dass gute Nachrichten beispielsweise aus der Produktepipeline den Titel wieder steigen lassen werden.

Zwei Tourismus-Aktien laufen gut

Am breiten Markt fallen zwei Tourismus-Aktien auf: Die BVZ Holding erfreut sich weiter einer starken Auslastung ihrer Matterhorn-Gotthard-Bahn und der Gornergrat-Bahn, mit offensichtlichen positiven Folgen für den Aktienkurs. Der Onlinereiseanbeiter LM Group (ex-Lastminute.com, ex-Bravofly Rumbo) könnte vergangene Woche von der Pleite des britischen Thomas-Cook-Konzerns profitiert haben.

Im Swiss Performance Index (SPI) ist das Feld generell von stark volatilen Industrie- und Biotech-Aktien und Unternehmen in starker finanzieller Schieflage geprägt – sowohl bei den hauptsächlichen Gewinnern als auch den am stärksten verlierenden Titeln. Bei den guten Performern ist Gurit hervorzuheben, wo für einmal das Windenergiegeschäft gut läuft (cash berichtete).

Bei den Verlierern sorgt Arzyta immer wieder für Aufsehen. Vor wenigen Wochen erholte sich der Titel des angeschlagenen irisch-schweizerischen Backwarenherstellers. Allerdings enden Gerüchte nicht, dass das Unternehmen eine weitere Kapitalerhöhung brauche. Einen Dämpfer brachte vor wenigen Tagen eine Kurszielreduktion durch Vontobel von 1,12 Franken auf 75 Rappen, wo sich der Kurs aktuell auch in etwa befindet. Der nunmehrige "penny stock" Aryzta will am 8. Oktober Jahreszahlen vorlegen.

Nicht nur liegt die Gornergrat-Bergstation mit 3098 Metern Meereshöhe die zweithöchste in Europa - auch die Aktie der Holdingmutter BVZ erklimmt Höhen (Bild: pixabay).