Eine der meistverwendeten Abkürzungen im Börsenberichts-Vokabular der vergangen Wochen ist ziemlich sicher "Fed". Das Federal Reserve System, wie die Organisation der amerikanischen Notenbank in voller Bezeichnung heisst, bestimmt die Aktienmärkte zwar immer. Aber im Januar 2022 besonders. Und dies auf umwälzende Art und Weise.

Die Ankündigung einer entschiedener vorangetriebenen Zinserhöhungs-Phase am 5. Januar, nicht wirklich abgemildert durch Notenbank-Chef Jerome Powell in einem zweiten Statement am Mittwoch, hat die Aktienkurse vielerorts sinken lassen. Bei den Standardwerten im Swiss Market Index (SMI) hat sich dies auf eine bisherige Jahresperformance von -6,5 Prozent übersetzt. Dies ist der grösste Kursverlust seit der Finanzkrise. 2016 erwischte der SMI mit -6,2 Prozent den zuletzt schlechtesten Start.

Rund ein Drittel der SMI-Aktien hat 15 Prozent oder mehr verloren. Ein Drittel liegt etwas weniger, aber oft immer noch deutlich im Minus. Ein Drittel wiederum hat den Kurs seit Anfang Januar gesteigert.

SMI-Aktien seit Anfang Jahr (Grafiken: Bloomberg).

Wer 2021 beim Börsenwert stark zugelegt hat, ist nun oft massiv verkauft worden. Lonza (-20,6 Prozent), Partners Group (-20,1 Prozent) oder Sika (-19,6 Prozent) gehörten zu den besten Schweizer Blue-Chip-Aktien in den vergangenen Jahren. Wenn nun die Zinsen steigen - zuerst in den USA, aber vielleicht schneller als gedacht auch in Europa und der Schweiz - lässt dies die künftigen Gewinne von Unternehmen, um die besonders hohe Wachstumserwartungen bestehen, schlechter aussehen.

Das Leiden von Logitech

Logitech (-2,1 Prozent) allerdings ist der Titel, der die momentane Krise in mehreren Facetten spiegelt. Das Schweizer Parade-Techunternehmen leidet am Tech-Ausverkauf wie in den USA die Nasdaq-Unternehmen. Also massiv. Vor der Zahlenpräsentation zum dritten Quartal am 25. Januar hatte die Year-to-Date-Performance um 14 Prozent im Minus gelegen. Gute Zahlen und eine zuversichtliche Prognose lassen die Januar-Entwicklung des Kurses nun wie ein "V" aussehen.

Gute Gewinne, aber ein schlechtes Umfeld für Wachstumsaktien: Das Dilemma um Logitech und andere erfolgreiche Tech-Unternehmen könnte nicht grösser sein. Ein Umfeld, in dem man nun rasch bei solchen Aktien einsteigt, ist dies nicht.

Banken und Versicherungen profitieren

Ganz anders bei Banken und Versicherungen. Sie gehören zu den Gewinnerinnen des Börsen-Januars. Nun sind hohe Zinsen für Zurich (+10,8 Prozent), Swiss Re (+12,6 Prozent) oder Swiss Life (+6,3 Prozent) nicht unbedingt nur von Vorteil: Solche lassen gleichzeitig den Wert ihrer Bond-Portfolios sinken. Aber derzeit sieht es für die Assekuranz nicht schlecht aus. Zudem darf man sich in drei bis vier Monaten auf satte Dividenden freuen. Selbst in der ablaufenden Woche, in der besonders starke Marktverwerfungen aufgetreten sind, haben sich die drei SMI-Versicherer im Plus gehalten.

Bei den grossen Banken läuft es für die UBS (+5,2 Prozent) gut. Interessant ist die soeben angekündigte 1,4-Milliarden-Franken-Übernahme des US-Robo-Advisors Wealthfront. Damit bekommt die viel beschworene Digitalisierungs-Offensive der Bank unter ihrem CEO Ralph Hamers Konturen. Die UBS als "Zukunftsbank" zu bezeichnen, wäre trotzdem noch recht verwegen. Aber es bewegt sich etwas.