Einige Händler ziehen Vergleiche mit der rasanten Rally von Tesla im Oktober, die den Autobauer auf einen Marktwert von mehr als 1 Billion Dollar hievte. Nvidia hat im Vorfeld seiner jährlichen Technologiekonferenz, die CEO Jensen Huang am Dienstag eröffnen wird, im vergangenen Monat an der Börse um 45 Prozent zugelegt. Die Aktie liegt nun 24 Prozent über dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten, was laut den von Bloomberg zusammengestellten Daten den grössten Aufschlag aller Zeiten darstellt.

Kursentwicklung der Nvidia-Aktie seit Jahresbeginn, Grafik: cash.ch.

Der Grund für die Rally ist die Zuversicht, dass Nvidia angesichts der starken Nachfrage nach seinen Grafikprozessoren, die für Rechenaufgaben wie künstliche Intelligenz und Spiele verwendet werden, für jahrelanges Wachstum gerüstet ist. Nvidia wird derzeit zum 66-fachen der geschätzten Gewinne für das nächste Jahr gehandelt und ist damit nach Tesla der zweitteuerste Wert im NYFANG+ Index. Dieser beinhalten neben Nvidia und Tesla auch noch Meta (Facebook), Apple, Amazon, Netflix, Alphabet (Google), Alibaba, Baidu und Twitter. Zudem ist Nvidia eine der teuersten Aktien im Philadelphia-Halbleiterindex.

"Unserer Ansicht nach sehen die meisten Growth-Investoren die Bewertung als Hauptrisiko an", sagte Peter Garnry, Leiter der Aktienstrategie bei der Saxo Bank. "Aber die Aussichten sind einfach unglaublich gut, so dass viele über diese Sorgen hinwegsehen." Er verweist auf die Stärke von Nvidia bei Prozessoren für Spiele, Kryptowährungs-Mining, selbstfahrende Autos und Rechenzentren.

Nvidia achtwertvollstes Unternehmen der Welt

Allein seit Anfang des Jahres hat Nvidia einen Marktwert von 421 Milliarden Dollar hinzugewonnen, mehr als die Marktkapitalisierung von Bank of America und Walt Disney. Mit 744 Milliarden Dollar ist es jetzt das achtwertvollste Unternehmen der Welt. Die Aktie sieht aus wie "das neue Tesla", sagte Jim Dixon, ein Aktienhändler bei Mirabaud Securities, und verwies auf den starken Anstieg der Kassa- und Optionsumsätze in der vergangenen Woche. Die Aktie verzeichnete am Donnerstag einen Rekordumsatz von 34 Milliarden Dollar.

Da die Analysten mit der jüngsten Rally nicht Schritt gehalten haben, gibt es jetzt mindestens 28 Broker, die den Kauf von Nvidia-Aktien empfehlen, deren Kursziele jedoch unter dem Schlusskurs vom Freitag liegen, wie aus den von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht. Das bedeutet, dass entweder eine Reihe von Zielerhöhungen oder eine generelle Herabstufung der Aktie bevorstehen könnte.

Der Aufstieg von Nvidia fiel mit einer breiten Erholung der Technologieaktien zusammen, die durch die starken Gewinne der Branche begünstigt wurden. Der Nasdaq 100 Stock Index befindet sich in einer 10-tägigen Gewinnserie, der längsten seit Dezember 2020.

(Bloomberg/cash)