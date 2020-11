07:00

Der SMI wird laut Daten der IG Bank vorbörslich rund 0,47 Prozent höher gehandelt. Am meisten legen SGS (+1%) und LafargeHolcim (+0,6%) zu. ABB (-1,2%) verliert hingegen klar.

Auch der deutsche Dax legt laut vorbörslichen Daten um 0,48 Prozent zu.

+++

06:25

Trotz weltweit steigender Coronavirus-Fälle hat die Aussicht auf den Beginn eines Impfprogramms in den USA bereits Mitte Dezember den Fokus der asiatischen Anleger wieder auf die Impfhoffnungen gelegt. "Es ist faszinierend, dass Investoren bereit sind, sich nur auf diesen Aspekt zu konzentrieren. Dafür muss man schon die Augen zusammenkneifen und die steigenden Infektionsraten ausblenden, die wir gerade sehen. Aber es gibt einen echten Optimismus", sagte Michael McCarthy, Marktstratege bei CMC Markets in Sydney. Insgesamt wurden am Wochenende in den USA die Marke von 12 Millionen bestätigten Fällen überschritten und mehr als 255.000 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben.

Die Börse in Tokio blieb wegen eines Feiertags geschlossen.

Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,8 Prozent und überschritt damit ein früheres Rekordhoch, das am Freitag erreicht wurde.

-Asian stocks rise on vaccine optimism

-U.S futures ⬆️

-South Korea, Australia, China stocks ⬆️

-Gold ⬆️

-Oil trades steady at $42.41https://t.co/ViB0R2wDLp pic.twitter.com/IbLO025em1 — Bloomberg Markets (@markets) November 23, 2020

+++

06:10

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 103,75 Yen und stagnierte bei 6,5631 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9103 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1871 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0807 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,3313 Dollar.

