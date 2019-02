09:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt unmittelbar nach Handelseröffnung 0,3 Prozent auf 9381 Punkte nach.

Im Fokus der Anleger stehen einerseits eine Reihe von Firmenabschlüssen, die die Aktien der jeweiligen Gesellschaften beeinflussen. Ausserdem will der Telekomkonzern Sunrise den Kabelnetzbetreiber UPC Schweiz für 6,3 Milliarden Franken übernehmen. Damit solle ein stärkerer und konvergenter Herausforderer im Schweizer Markt geschaffen werden. Sunrise stürzen um 12 Prozent ab. Die Papiere von Rivale Swisscom werden 0,8 Prozent niedriger gestellt.

Bei den Blue Chips stehen die Aktien von ABB (-0,4 Prozent) im Fokus. Der Elektrotechnikkonzern hat im vierten Quartal 2018 Umsatz und Auftragseingang gesteigert. Der Gewinn ging um 19 Prozent auf 317 Millionen Dollar zurück. Die Dividende soll dennoch auf 0,80 von 0,78 Franken je Aktie erhöht werden.

Der Personalvermittler Adecco (-4,5 Prozent) hat im vierten Quartal die wirtschaftliche Abschwächung in Europa zu spüren bekommen und ist in die roten Zahlen gerutscht. Der Umsatz nahm dagegen zu. Organisch ergab sich ein leichter Rückgang.

Am breiten Markt gilt die Aufmerksamkeit zudem den Aktien von Panalpina (+1,0 Prozent). Das Fuhrunternehmen hat im Geschäftsjahr 2018 zwar mehr umgesetzt und verdient. Aber die Anleger interessieren sich mehr für den Übernahmeversuch durch den Konkurrenten DSV. "Und dazu hat Panalpina leider nichts gesagt", meinte ein Händler.

08:45

Das gescheiterte Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat am Donnerstag die Stimmung an den asiatischen Börsen belastet. Die Hoffnung auf eine Friedenslösung und einen Einstieg in die atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel schwanden, nachdem das Weisse Haus mitteilte, dass kein Konsens gefunden wurde. Trump und Kim hätten verschiedene Wege diskutiert, um die atomare Abrüstung und die von den USA in Aussicht gestellte wirtschaftliche Entwicklung Nordkoreas zu erreichen, hiess es.

In Japan weitete der Nikkei 225 daraufhin seine Verluste aus und schloss letztlich 0,79 Prozent schwächer bei 21 385,16 Zählern.

In China gab der CSI-300-Index, in dem die 300 wichtigsten Werten vom chinesischen Festland zu finden sind, um 0,25 Prozent auf 3669,37 Punkte nach. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verlor zuletzt 0,58 Prozent auf 28 591,50 Punkte.

Die kräftigsten Verluste verzeichnete jedoch der südkoreanische Kospi mit minus 1,76 Prozent auf 2195,44 Punkte.

08:10

Der Swiss Market Index gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,1 Prozent nach. Im gestrigen Handel verlor der Leitindex 0,5 Prozent auf 9412 Zähler.

Einziger positiver SMI-Titel ist ABB (+1,1 Prozent). ABB hat mit den Jahreszahlen die Analystenerwartungen leicht übertroffen. Ausserdem wurden die Angaben zur künftigen Strategie vom vergangenen Dezember bestätigt und konkretisiert. Gleichzeitig wurde eine Software-Partnerschaft für digitale Industrien mit Dassault Systèmes angekündigt.

Das Ergebnis für das Schlussquartal fällt bei #ABB nicht ganz so schwach wie befürchtet aus. Allerdings hatten gleich mehrere Analysten ihre Schätzungen quasi in letzter Minute noch mit dem Rotstift überarbeitet. $ABBN $ABB — cashInsider (@cashInsider) 28. Februar 2019

Ebenfalls nach Zahlen geben die Titel von Adecco deutlich nach (-2,6 Prozent). Der Personalvermittler hat im vierten Quartal die wirtschaftliche Abschwächung in Europa zu spüren bekommen. Er hat zwar mehr Umsatz geschrieben, ist organisch jedoch leicht geschrumpft.

Bewegung kommt auch in den Telekomsektor: Sunrise hat nun bestätigt, UPC Schweiz zu übernehmen. An der Börse kommt dies schlecht an, Sunrise gibt 2,1 Prozent nach. Auch die Konkurrentin Swisscom zeigt sich vorbörslich negativ mit minus 1,1 Prozent.

06:35

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,4 Prozent tiefer bei 21.482 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1615 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,2 Prozent.

06:30

Ein Euro wurde mit 1,1376 Dollar bewertet nach 1,1369 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 110,86 Yen gehandelt nach 110,98 Yen in den USA.

