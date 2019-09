06:10

Der Nikkei steigt um 0,9 Prozent auf 21'947 Punkte und liegt damit auf dem höchsten Stand seit Anfang Mai. Der breiter gefasste Topix gewann 0,5 Prozent auf 1602 Zähler.

Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China und die weitere Lockerung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank dämpften die Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft, sagten Analysten. Es gebe aber nach wie vor Unsicherheit über die weitere Entwicklung, sagte Esty Dwek von Natixis.

-Japan, Australia, Hong Kong stocks ⬆

-China and South Korea closed for holiday

-Treasuries slip

-Optimism over a trade deal is growing

