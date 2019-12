08:15

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel unverändert zum Vortag eingeschätzt. Ohne Pharma-Aktien stünde der SMI deutlich tiefer. Denn die Index-Schwergewichte Roche und Novartis legen gegen den Trend zu (plus 0,4 Prozent und 0,15 Prozent). Sie sind die einzigen SMI-Titel im Plus.

Die Aktie der Credit Suisse sinkt deutlich (mimus 0,85 Prozent). Die Bank hält heute den Investorentag ab und kappte dabei die Profit-Ziele für das laufende und nächste Jahr.

Credit Suisse lowers profitability expectations for 2019 and 2020 #Business https://t.co/TNTc30Ib6l pic.twitter.com/xnjJgLN3AV — BusinessUK Newslocker (@Business_UKnews) December 11, 2019

08:00

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel etwas nachgegeben. Händler nannten Lagerdaten aus den USA als Grund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 63,93 US-Dollar. Das waren 41 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 32 Cent auf 58,92 Dollar.

Leichten Preisdruck übten amerikanische Vorratsdaten aus. Das American Petroleum Institute (API) hatte am Dienstagabend einen Zuwachs der landesweiten Rohölbestände gemeldet. Am heutigen Mittwoch veröffentlicht das US-Energieministerium seine wöchentlichen Zahlen. Die Erdölförderung der USA bewegt sich seit längerem auf Rekordniveau.

Für etwas Erleichterung haben am Ölmarkt Meldungen gesorgt, die auf eine Annäherung der USA und China im Handelsstreit hindeuten. Verschiedene Medien hatten am Dienstag berichtet, dass die USA ihre für Mitte Dezember angedrohten Strafzölle wohl nicht in Kraft setzen werden. Eine offizielle Bestätigung steht aber aus, was die Unsicherheit am Markt hoch hält.

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,16 Prozent tiefer bei 23'372 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1716 Punkten.

Ein Fragenzeichen in den Augen der Anleger bleibt weiterhin, ob eine neue Runde an US-Zöllen auf chinesische Produkte wie Smartphones am 15. Dezember in Kraft treten - oder nicht. "Jeden Tag bekommen wir einen kleinen Schubs in die eine oder in die andere Richtung", sagte Rob Carnell, Asien-Pazifik-Chefökonom bei ING in Singapur. "Du weißt einfach nicht, wem du glauben sollst, ob diese Kommentare der Realität entsprechen oder ob sie reine Verhandlungstaktik sind."

Die Börse in Shanghai lag dagegen 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,2 Prozent.

Stocks in Asia struggled for direction as investors received mixed signals ahead of another round of US tariffs on Chinese goods expected December 15 https://t.co/pJYj5mzPz1 — CNN International (@cnni) December 11, 2019

06:10

Zur Schweizer Währung notiert der Dollar 0,1 Prozent höher bei 0,9848 Franken. Parallel dazu zog der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0922 Franken an.

