12:00

Wie ein Händler erklärt, befindet sich der Markt aktuell eher in einem Konsolidierungsmodus. Der SMI fällt gegen 11.10 Uhr um 0,6 Prozent auf 9349 Punkte zurück. Der 30 Aktien umfassende SLI verliert 0,6 Prozent auf 1443 Punkte während der breite SPI bei 11'064 Zählern auf der Stelle tritt.

Mit einem Kursabschlag von 3,1 Prozent oder 8,55 Franken weisen die Genussscheine vor Roche neben AMS (-4,0%) den grössten Verlust auf. Allerdings hat der Pharmakonzern an diesem Tag 3,70 Franken je Anteilsschein an seine Aktionäre ausgeschüttet.

Generell schwächer präsentiert sich die Finanzindustrie, wobei sich Versicherer Swiss Re (-0,1%), Swiss Life (-0,2%) und Zurich (-0,3%) besser halten als die Banken. Hier geben UBS, CS und Julius Bär um 1,4 bis 0,7 Prozent ab.

Dass der Markt nicht noch tiefer im Minus ist, verdankt er vor allem den defensiven Papieren von Nestlé, Swisscom, Givaudan und Novartis, die mit Kursgewinnen zwischen 1,0 und 0,4 Prozent ein starkes Gegengewicht bilden.

Im breiten Markt fallen einerseits die Aktien von Autoneum (-4,5%) auf, die auch am Tag nach den Zahlen noch unter Druck stehen. Mit dem Autozulieferer fallen aber noch weitere Branchenvertreter wie Feintool (-2,9%) und Georg Fischer (-1,5%) zurück. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht am Mittag.)

+++

09:08

Der Swiss Market Index gibt kurz nach Börseneröffnung 0,7 Prozent auf 9341 Punkte nach. Die Wall Street hatte am Mittwoch den dritten Handelstag in Folge im Minus geschlossen. Die meisten Börsen Asiens sind ihr gefolgt. Als weitere Belastung kommt der Dividendenabschlag bei Schwergewicht Roche hinzu.

Am deutlichsten fallen optisch gesehen die Aktien von Roche mit 3,1 Prozent. Der Konzern schüttet an diesem Tag 8,70 Franken je Genussschein an seine Aktionäre aus.

Derweil weisen LafargeHolcim mit plus 0,8 Prozent ein positives Vorzeichen auf. Der Baustoffkonzern hat 2018 wieder schwarze Zahlen geschrieben. So weist der Weltmarktführer einen Gewinn von 1,50 Milliarden Franken aus. 2017 hatten Wertberichtigungen auf Übernahmen zu einem Verlust von 1,68 Milliarden Franken geführt. Die Aktionäre sollen erneut eine unveränderte Dividende von 2 Franken je Aktie erhalten.

Auch Swisscom (+0,4 Prozent), Swiss Re (+0,3 Prozent) und Nestlé (+0,2 Prozent) eröffnen etwas höher.

Sonova (-0,2 Prozent) gibt leicht nach, nachdem der Hörsystem-Spezialist angekündigt hat, seine Strukturen in Grossbritannien, Deutschland und Kanada umzubauen.

Das Nachrichtengeschehen wird ansonsten von den Unternehmen aus der zweiten Reihe bestimmt. Bâloise (-1,3 Prozent) erzielt 2018 weniger Gewinn und fällt zurück. Auch das Technologieunternehmen Ascom (+2,9 Prozent) hat im vergangenen Jahr weniger verdient, die Dividende bleibt jedoch unverändert. Noch kein Kurs hat Siegfried, vorbörslich war die Aktie deutlich im Minus (-3,7 Prozent).

+++

08:50

Der Zollstreit zwischen den USA und China belastet die asiatischen Börsen. "Gewinnmitnahmen sind sinnvoll, da es bislang noch keine Anzeichen für eine Einigung gibt", sagte Analyst Hikaru Sato vom Brokerhaus Daiwa. Schliesslich hätten die Börsen seit Jahresbeginn in der Hoffnung auf einen Deal zugelegt.

Der japanische Nikkei-Index verlor am Donnerstag 0,7 Prozent auf 21.456 Punkte. Investoren machten vor allem bei Firmen mit einem grossen China-Geschäft Kasse. Hierzu gehörten die Chipindustrie-Zulieferer Advantest und Tokyo Electron, deren Aktien bis zu 2,9 Prozent verloren. Unter Verkaufsdruck geriet auch Mizhuo Financial. Wegen Restrukturierungskosten von umgerechnet 5,4 Milliarden Euro kürzte die Bank ihre Gewinnprognose um 86 Prozent.

Die in China geplanten Konjunkturprogramme verhalfen der Börse in Shanghai zu einem knappen Plus auf 3106 Punkte. Finanzminister Liu Kun betonte allerdings, dass die Regierung in Peking die Geldschleusen nicht unkontrolliert öffnen werde. Man behalte die Verschuldung genau im Blick.

Asia shares sluggish as global growth concerns return & ECB meeting eyed. Wall St fall to 3wk low as US trade deficit hit record high in 2018. ECB set to lower outlook to justify new TLTROs. Currencies calm ahead of ECB. Euro at $1.1303. Bonds steady after rally w/US 10y at 2.69% pic.twitter.com/IZgQBvXNSD — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 7. März 2019

+++

08:15

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,7 Prozent nach. Gestern schloss der Leitindex praktisch unverändet zum Vortag bei 9403 Punkten.

Zusätzlich zum negativen Marktumfeld wird der Genusschein von Roche (Kurs -3,0 Prozent) mit dem Dividendenabschlag gehandelt.

Einzig LafargeHolcim (Kurs unverändert) kann sich zumindest vorbörslich dem negativen Börsen-Trend entziehen. Der Zementhersteller ist im Jahr 2018 in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt.

Im breiten Markt sind nach Zahlen auch Ascom (-1,2 Prozent), Baloise (-1,7 Prozent) und Siegfried (-3,7 Prozent) unter verschärfter Beobachtung.

+++

06:34

Die Märkte hätten die guten Nachrichten in den Zollverhandlungen zwischen den USA und China bereits eingepreist, sagte Anlagestratege Tatsushi Maeno vom Vermögensverwalter Okasan Asset Management. "Jetzt machen die Märkte eine Pause." Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans notierte 0,1 Prozent höher. In Tokio dagegen sank der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte um 0,7 Prozent auf 21.441 Punkte. Analysten sprachen von Gewinnmitnahmen.

+++

06:30

An den Devisenmärkten in Fernost tendierte der Euro wenig verändert bei 1,1303 Dollar. Der Dollar sank zur japanischen Währung geringfügig auf 111,71 Yen.

(cash/AWP/Reuters)