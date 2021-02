08:10

Der SMI wird bei Julius Bär vorbörslich 0,31 Prozent höher eingeschätzt. 19 von 20 Aktien stehen im Plus, am deutlichsten Lonza (1,2 Prozent). Swisscom fallen 0,3 Prozent nach einer Kurszielsenkung der UBS (siehe Eintrag unten).

Börse - Fünf auffällige Schweizer Aktien Mitte Februar https://t.co/kZEfN8Fbvs pic.twitter.com/ai9Frr4rHB — cash (@cashch) February 14, 2021

Experten rechnen insgesamt mit dünnen Umsätzen, weil die Weltleitbörsen in New York am Montag wegen eines US-Feiertages geschlossen bleiben. Auf Konjunkturseite stehen Zahlen zur europäischen Industrieproduktion auf dem Terminplan.

+++

07:45

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Zurich Insurance: Jefferies erhöht auf 365 (360) CHF - Hold

Zurich Insurance: Morgan Stanley senkt auf 426 (435) CHF - Overweight

Swisscom: UBS senkt auf 475 (495) Fr. - Neutral

+++

07:00

In der Hoffnung auf eine rasche Erholung der Weltwirtschaft von den Folgen der Coronavirus-Pandemie decken sich Anleger mit Metallen ein. Der Preis für Kupfer steigt um ein Prozent auf ein Achteinhalb-Jahres-Hoch von 8406 Dollar je Tonne. Das zur Stahl-Herstellung benötigte Nickel erreicht ein Eineinhalb-Jahres-Hoch von 18.785 Dollar. Das Edelmetall Platin, das in Autokatalysatoren eingesetzt wird, gewinnt 2,6 Prozent und ist mit 1285,17 Dollar je Feinunze so teuer wie zuletzt vor sechs Jahren.

+++

06:30

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank rund zweieinhalb Stunden vor Eröffnung 0,34 Prozent höher gechätzt.

+++

06:20

Hinweise auf eine immer breitere Akzeptanz von Kryptowährungen haben den Bitcoin-Kurs auch am Wochenende angetrieben und ihn so nah wie nie an die Marke von 50'000 Dollar herangebracht. Am Sonntag notierte er zeitweise bei 49'756 Dollar pro Bitcoin, bröckelte dann aber um ab und notierte damit rund drei Prozent höher als am Samstag. Auczh am Montag steht er 3 Prozent tiefer.

Am Wochenende hatte die Agentur Bloomberg berichtet, der 150 Milliarden Dollar schwere Investment-Arm der Bank Morgan Stanley prüfe, ob Kryptowährungen auch als Option für seine Investoren in Frage kämen,

+++

06:15

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,6 Prozent höher bei 29'996 Punkten, obwohl Daten zeigten, dass sich die Erholung der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt im vierten Quartal verlangsamte. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,9 Prozent und lag bei 1952 Punkten.

Die Märkte in China und Hongkong sind wegen des Mond-Neujahr-Festes geschlossen.

Die erfolgreiche Einführung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus schürte weltweit Hoffnungen auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung. "Solange der Anstieg der Inflation allmählich erfolgt, können die Aktienmärkte unserer Ansicht nach weiterhin gut abschneiden. Allerdings würden unkontrollierte Bewegungen die Stimmung der Anleger sicherlich beeinträchtigen", sagte Esty Dwek, Leiterin Marktstrategie bei Natixis.

Japan’s Nikkei 225 Stock Average touched 30,000 yen for the first time since August 1990. It rose as much as 1.6% on Monday, taking it a step higher on the climb back to its bubble-era levels. https://t.co/G6XLCxA0s7 — Bloomberg Markets (@markets) February 15, 2021

+++

06:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 105,04 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4542 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,8910 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,2130 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0810 Franken.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)