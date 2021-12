08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei Julius Bär 0,11 Prozent tiefer geschätzt. Alle 20 SMI-Aktien sind im Minus, am deutlichsten die Aktie von ABB (minus 0,2 Prozent). Ausschlagen könnte die Aktie von Meyer Burger. Der Solartechniker hat den Standort für seine Solarmodulproduktion in den USA bekannt gegeben.

Da zwischen den Jahren kaum relevante Konjunkturdaten oder Firmenbilanzen auf dem Terminplan stehen, konzentrieren sich Börsianer auf die Pandemie-Lage. Sie saugen jede neue Erkenntnis zur Gefährlichkeit der Omikron-Variante des Coronavirus oder zur Wirksamkeit bestehender Impfstoffe auf, um die wirtschaftlichen Folgen abzuschätzen.

Rationale Gründe für Kursbewegungen zu finden, sei in dieser Jahreszeit allerdings ein schwieriges Unterfangen, warnten die Analysten der Rabobank. Fehlender Wille oder mangelnde Möglichkeiten, neue Positionen einzugehen, sorgten für dünne Handelsumsätze und dadurch vergleichsweise große Kursausschläge.

06:15

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei der IG Bank 0,1 Prozent tiefer geschätzt.

06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 28'712 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1980 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

Die Ausbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus belastet zu Wochenauftakt die Stimmung der Anleger in Asien. Viele US-Fluggesellschaften mussten in den vergangenen drei Tagen nach Virus-Ausbrüchen wegen Personalengpässen Tausende von Flügen streichen oder verschieben, Kreuzfahrtschiffe ihre Reisen vorzeitig abbrechen.

China meldete am Wochenende den höchsten täglichen Anstieg seit 21 Monaten, da sich die Infektionen in der nordwestlichen Stadt Xian, dem jüngsten Hotspot des Landes, mehr als verdoppelt haben.

"Es bestehen Bedenken wegen der schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante, die die Menschen in Japan insgesamt vorsichtig werden lässt, bei den Aktien zuzugreifen", sagte ein Marktteilnehmer einer japanischen Wertpapierfirma.

China Evergrande must meet its target of delivering 39,000 units of apartments in December, says the firm's chairman https://t.co/xjDy5Qf7NB

— Bloomberg Markets (@markets) December 27, 2021