09:10

Der Schweizer Aktienmarkt startet gut in den Handelstag. Unterstützung bekommt er dabei von den Börsen in Übersee. Speziell in Asien haben sich die Kurse angesichts der sich abzeichnenden Entspannung im US-chinesischen Handelskonflikt merklich erholt.

Der SMI steht gegen 09.10 Uhr um 0,33 Prozent höher bei 10'127,39 Zählern. Am Donnerstag hatte sich der Leitindex nach einer Achterbahnfahrt nahezu unverändert aus dem Handel verabschiedet.

Eine der grossen vorbörslichen Stützen für den Gesamtmarkt sind die Genussscheine von Roche, die sich um 1,6 Prozent verteuern. Einerseits haben die Titel zuletzt deutlich Federn gelassen, weil Investoren wieder verstärkt auf Zykliker gesetzt hatten. Andererseits hat der Pharmakonzern am Morgen Erfolge aus der Pipeline gemeldet. Zudem soll Merrill Lynch die Aktien laut Händlern auf "Buy" hochgestuft haben.

Pharma - Roche erreicht Ziele mit Medikamenten-Kombination https://t.co/9jCbeeGOTV — cash (@cashch) September 13, 2019

Branchenkollege Novartis gewinnt mit +0,1 Prozent ebenfalls hinzu. Gut erholt zeigen sich die beiden Grossbanken UBS (+1,7 Prozent) und CS (+1,4 Prozent). Sie hatten am Donnerstag im Zuge der EZB-Entscheidungen zu den grössten verlieren gezählt. Das dritte Schwergewicht Nestlé steht wiederum mit minus 0,56 Prozent im minus.

Im breiten Markt fallen die Titel des Flughafen Zürich mit -1,3 Prozent auf. Sie wurden von Barclays auf "Equal Weight" von "Overweight" abgestuft.

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel 0,3 Prozent höher geschätzt bei 10'124 Punkten. Das Rekordhoch vom Donnerstag mit 10'140 Punkten ist in Griffweite. Die SMI-Aktie mit den höchsten Ausschlägen ist Roche (plus 1 Prozent). ABB fallen dagegen 0,1 Prozent.

Das geldpolitische Feuerwerk der Europäischen Zentralbank am Vortag sowie die sich fortsetzende Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China bleiben die Kurstreiber im Zuge des nun ruhig erwarteten Wochenausklangs.

+++

07:45

Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,40 US-Dollar. Das waren zwei Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls geringfügig um vier Cent auf 55,13 Dollar.

Damit konnten sich die Ölpreise nach kräftigen Verlusten in den vergangenen Handelstagen vorerst stabilisieren. Seit Mittwoch ist der Preis für Brent-Öl um etwa vier Prozent und der für US-Öl um etwa fünf Prozent gefallen. Auf Wochensicht steuern die Ölpreise auf die stärksten Verluste seit fast zwei Monaten zu. Unter anderem hatte die Internationale Energieagentur (IEA) vor einem zu hohen Angebot an Rohöl auf dem Weltmarkt gewarnt und damit die Preise belastet.

Der Ausblick auf die künftige Entwicklung des Angebots und der Nachfrage "ist nicht gerade rosig", kommentierte die Anlagestrategin Miyoko Nakashima von der japanischen Investmentbank Mizuho Securities. Ihrer Einschätzung nach dürften die Preise am Ölmarkt weiter unter Druck bleiben und die Notierung für US-Öl könnte unter die Marke von 50 Dollar fallen.

+++

06:10

Der Nikkei steigt um 0,9 Prozent auf 21'947 Punkte und liegt damit auf dem höchsten Stand seit Anfang Mai. Der breiter gefasste Topix gewann 0,5 Prozent auf 1602 Zähler.

Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China und die weitere Lockerung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank dämpften die Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft, sagten Analysten. Es gebe aber nach wie vor Unsicherheit über die weitere Entwicklung, sagte Esty Dwek von Natixis.

US-Präsident Donald Trump könnte sich im Handelsstreit mit China auch ein vorläufiges Abkommen vorstellen. Er wolle zwar lieber eine weitergreifende Vereinbarung, sagte Trump am Donnerstag. Aber er würde einen einstweilige Vertrag, wie es wohl von Analysten diskutiert werde, in Erwägung ziehen. Zuvor hatten sowohl die USA als auch China versöhnlichere Töne angeschlagen.

-Japan, Australia, Hong Kong stocks ⬆

-China and South Korea closed for holiday

-Treasuries slip

-Optimism over a trade deal is growing

-Oil little changed at around $55 https://t.co/Fo6O7O8clF pic.twitter.com/NBngKYDLwb — Bloomberg Markets (@markets) September 13, 2019

+++

06:05

Zur Schweizer Währung notiert der Dollar kaum verändert bei 0,9898 Franken. Ebenso kaum verändert liegt der Euro bei 1,0960 Franken.

+++

06:00

Der Leitindex Dow Jones schloss am Donnerstag 0,2 Prozent höher auf 27'182 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,3 Prozent auf 8194 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 3009 Punkte zu.

(cash/AWP/Reuters)