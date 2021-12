09:15

Der Schweizer Aktienmarkt dreht nach einem schwächeren Start ins Plus und der SMI notiert nach Handelsbeginn um 0,2 Prozent bei 12'813 Punkten höher. Die Vorgaben aus den USA sind positiv.

Aber in Asien haben die Kurse dagegen nachgegeben. Die Marktteilnehmer würden sich wohl erst nach und nach an den Markt herantasten müssen, sagt ein Händler. Anleger und Händler seien in der Altjahreswoche abwesend. Damit könnten auch keine grösseren Volumina erwartet werden, heisst es weiter. Ob in den vier noch verbleibenden Handelstagen des Jahres 2021 der SMI noch ein neues Rekordhoch erreicht, werde sich zeigen. "In einem dünnen Markt braucht es ja eigentlich nicht viel", sagt ein Händler. "Ein wenig Window dressing genügt dabei eventuell schon."

Als mögliche Störfaktoren werden weiterhin vor allem die rasante Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus und deren mögliche Folgen genannt. Weil immer mehr Beschäftigte krankheitshalber ausfallen, fehle den Unternehmen Personal. So haben unter anderem US-Fluggesellschaften in den vergangenen drei Tagen nach Virus-Ausbrüchen wegen Personalengpässen Tausende von Flügen streichen oder verschieben müssen. Ein anderes Thema, das wie Corona die Märkte auch 2022 beschäftigen dürfte, ist die Inflation, über die sich immer mehr Menschen Gedanken machten, wie etwa eine Umfrage des Vergleichsdienstes Comparis zeigt.

Lonza (+1,4 Prozent) setzt sich mit einem deutlichen Plus an die Spitze des Index, gefolt von Geberit (+0,7 Prozent), Sika (+0,6 Prozent) und Holcim (+0,6 Prozent). Auf der anderen Seite verzeichnen die CS (-0,4 Prozent), Richemont (-0,3 Prozent) und die UBS (-0,3 Prozent) die stärksten Abgaben.

Analystenempfehlungen und firmenspezifische Nachrichten sind recht dünn gesät. Roche (+0,8 Prozent) hat in den USA die Notfallzulassung für einen neuen Corona-Selbsttest erhalten. Dieser ist laut Roche in der Lage, genaue, zuverlässige und schnelle Ergebnisse in nur 20 Minuten für SARS-CoV-2 und alle bekannten Corona-Varianten zu liefern, einschliesslich Omikron.

Der SMI gibt nach dem Handelsbeginn um 0,2 Prozent nach.

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei Julius Bär 0,11 Prozent tiefer geschätzt. Alle 20 SMI-Aktien sind im Minus, am deutlichsten die Aktie von ABB (minus 0,2 Prozent). Ausschlagen könnte die Aktie von Meyer Burger. Der Solartechniker hat den Standort für seine Solarmodulproduktion in den USA bekannt gegeben.

Da zwischen den Jahren kaum relevante Konjunkturdaten oder Firmenbilanzen auf dem Terminplan stehen, konzentrieren sich Börsianer auf die Pandemie-Lage. Sie saugen jede neue Erkenntnis zur Gefährlichkeit der Omikron-Variante des Coronavirus oder zur Wirksamkeit bestehender Impfstoffe auf, um die wirtschaftlichen Folgen abzuschätzen.

Rationale Gründe für Kursbewegungen zu finden, sei in dieser Jahreszeit allerdings ein schwieriges Unterfangen, warnten die Analysten der Rabobank. Fehlender Wille oder mangelnde Möglichkeiten, neue Positionen einzugehen, sorgten für dünne Handelsumsätze und dadurch vergleichsweise große Kursausschläge.

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei der IG Bank 0,1 Prozent tiefer geschätzt.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent tiefer bei 28'712 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1980 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

Die Ausbreitung der Omikron-Variante des Corona-Virus belastet zu Wochenauftakt die Stimmung der Anleger in Asien. Viele US-Fluggesellschaften mussten in den vergangenen drei Tagen nach Virus-Ausbrüchen wegen Personalengpässen Tausende von Flügen streichen oder verschieben, Kreuzfahrtschiffe ihre Reisen vorzeitig abbrechen.

China meldete am Wochenende den höchsten täglichen Anstieg seit 21 Monaten, da sich die Infektionen in der nordwestlichen Stadt Xian, dem jüngsten Hotspot des Landes, mehr als verdoppelt haben.

"Es bestehen Bedenken wegen der schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante, die die Menschen in Japan insgesamt vorsichtig werden lässt, bei den Aktien zuzugreifen", sagte ein Marktteilnehmer einer japanischen Wertpapierfirma.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 114,43 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,3718 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9192 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1323 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0408 Franken.

