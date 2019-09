09:10

Der Swiss Market Index legt im frühen Handel 0,54 Prozent auf 10'067 Punkte zu.

Neben dem nun seit mehr als einem Jahr anhaltenden US-chinesischen Handelsstreit werden immer weitere Details im Zuge des möglichen Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump zutage gebracht, die Öl ins Feuer giessen. Hinzu komme die Sorge vor einer möglichen Rezession in den USA und Europa, heisst es von Händlern. Darüber hinaus bleibt der Brexit eine grosse Unbekannte. Angesichts eines gut gefüllten Konjunkturkalenders könnten die Investoren mit Blick auf die Wirtschaftsaussichten im Tagesverlauf etwas mehr Klarheit bekommen.

Gleich zwei Unternehmen machen mit Zukäufen von sich reden. So investiert der Luxusgüterkonzern Richemont (plus 1,6 Prozent) weiter ins Schmuckgeschäft und kauft dem chinesischen Mischkonzern Gangtai Group das traditionsreiche, italienische Juwelierhaus Buccellati ab.

Und auch Logitech (plus 1 Prozent) hat zugekauft. Der Hersteller von Computerzubehör und Unterhaltungselektronik übernimmt das auf Streaming-Lösungen spezialisierte US-Unternehmen Streamlabs. Damit soll das Gaming-Geschäft gestärkt werden.

Logitech bilden damit einen positiven Ausreisser unter den sonst überwiegend schwächeren Technologietiteln. Neben AMS fallen im breiten Markt auch Inficon, Comet und VAT zwischen 1 und 3 Prozent zurück nach der Zahlenvorlage des US-Chipherstellers Micron.

Ein enttäuschender Ausblick hatte bereits in Asien die Titel verschiedener Halbleiterhersteller belastet. Micron nannte vor allem den anhaltenden Zollstreit als Grund für die tiefere Prognose.

+++

08:10

Der Swiss Market Index steht im vorbörslichen Handel 0,23 Prozent höher. Die Aktie von ABB wird dabei mit dem grössten Aufschlag gehandelt (plus 0,34 Prozent). Am breiten Markt fallen die Aktien von AMS und VAT 1,8 Prozent.

+++

07:55

Die Ölpreise sind am Freitag gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 62,26 US-Dollar. Das waren 48 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 24 Cent auf 56,17 Dollar. Vor einer Woche hatte ein Barrel WTI-Öl noch mehr als 58 Dollar gekostet.

Am Ölmarkt sind die Reparaturarbeiten an Ölanlagen in Saudi-Arabien weiter das beherrschende Thema. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf Insider, dass die Arbeiten schneller vorankommen als gedacht. Demnach habe die Produktionsmenge wieder ein Volumen von acht Millionen Barrel pro Tag erreicht und bewege sich wieder in Richtung der Menge, die vor dem Angriff auf die Ölanlagen Mitte September produziert wurde.

Zuletzt gab es mehrfach Pressemeldungen unter Berufung auf Insider, die von schnellen Fortschritten des staatlichen Ölkonzerns Saudi Aramco bei den Reparaturarbeiten berichten. Rohstoffexperten verwiesen aber darauf, dass Saudi Aramco derzeit einen Börsengang plane und negative Schlagzeilen vermeiden wolle.

+++

06:15

In Tokio gab der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte im Vormittagshandel 1,2 Prozent auf 21'780 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,8 Prozent auf 1598 Punkte. Die chinesische Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann ebenfalls 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,1 Prozent.

Der Fall Trump schüre die Sorgen unter den Anlegern um die globale Konjunktur weiter, sagten Händler. Die Vorwürfe des Machtmissbrauchs in der Affäre um ein Trump-Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hatten schon am Vorabend die Kauflaune an der Wall Street gedämpft.

In markets, stocks were mixed across Asia. Japanese shares tumbled, stocks in Seoul and Hong Kong fell, Australian equities gained and China was flat. https://t.co/Tb4BBbKj9u — The Great War & Modern Memory (@ps9714) September 27, 2019

+++

06:10

Zur Schweizer Währung notierte der Dollar kaum verändert bei 0,9936 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0851 Franken.

+++

06:00

Die Diskussion um ein Verfahren zur Amtsenthebung von US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag die Kauflaune der Wall-Street-Anleger gedämpft. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent tiefer auf 26.891 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 8030 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 2977 Punkte ein.

(cash/AWP/Reuters)