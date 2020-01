10:05

Ein enttäuschendes Weihnachtsgeschäft auf dem Heimatmarkt brockt Fevertree den grössten Kurssturz der Firmengeschichte ein. Die Aktien des britischen Anbieters von Tonic Water fielen am Montag um knapp 21 Prozent und waren mit 1577,5 Pence so billig wie zuletzt vor etwa zweieinhalb Jahren.

Kurststurz der Fevertree-Aktie am Montagmorgen, Quelle: www.cash.ch.

Dem Unternehmen zufolge lagen die Umsätze 2019 nach ersten Berechnungen mit umgerechnet 305 Millionen Euro zehn Prozent unter Markterwartungen. Dabei fing das Jahr 2019 vielversprechend an für den Tonic-Water-Hersteller, wie cash im März letzten Jahres berichtete.

Mehr dazu hier: Wie Gin Tonic den Kurs einer Aktie nach oben treiben können.

+++

09:10

Die Rekordjagd an der Schweizer Börse könnte zum Wochenstart weiter anhalten. Positive Vorgaben aus den USA und aus Asien stimmen die Anleger laut Händlern weiterhin kauffreudig. Die jüngsten Konjunkturzahlen aus den USA weckten die Hoffnung auf einen Aufschwung in den kommenden Monaten.

Allerdings präsentiert sich der SMI zum Handelstart noch ohne klare Richtung. Gegen 09:10 notiert sowohl der SMI als auch der breiter aufgestellte SPI praktisch unverändert bei 10'838 bzw. 13'118 Punkten. Kursgewinne verbuchen Novartis (+0,3%). Goldman Sachs empfiehlt den Pharmatitel mit einem auf 113 von 105 Franken erhöhten Kursziel zum Kauf.

Die Aktien von Geberit (-0,7%) geben deutlich nach. Die Grossbank Credit Suisse hat die Papiere des Sanitärtechnikkonzerns auf "Underperform" von "Neutral" zurückgestuft. Die Ratingsenkung erfolge dabei in erster Linie aus Bewertungsgründen, heisst es in einem Kommentar vom Montag.

Auch im breiteren Markt erhalten die Papiere starke Impulse von Analysten: So profitiert Softwareone (+2,8%) von der Hochstufung auf "Buy" von "Hold" durch die Deutsche Bank.

Medacta (+4,1%) wiederum wird nach einer Kaufempfehlung der Credit Suisse deutlich nach oben gestellt. Die CS empfiehlt den Medizintechniktitel neu mit "Outperform" (alt: "Neutral").

+++

08:10

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich eine freundliche Eröffnung ab. Der SMI notiert nach vorbörslichen Daten von Julius Bär 0,16 Prozent im Plus. Mit Ausnahme von Geberit (-0,68 Prozent) stehen sämtliche SMI-Titel positiv. Grösster Gewinner vor Handelseröffnung ist Novartis (+0,6 Prozent).

Der breite Markt notiert vorbörslich ebenfalls positiv, wenn auch nur leicht mit 0,09 Prozent. Positiv fällt SoftwareOne auf. Das auf Software-Lizenzierung spezialisierte Unternehmen legt vorbörslich um mehr als 2 Prozent zu. Die Deutsche Bank setzte die Valoren am Montag auf "Kaufen".

+++

08:00

Die Ölpreise haben am Montag zugelegt. Marktbeobachter erklärten den Anstieg mit Förderausfällen im Irak und der Schliessung einer Ölpipeline in Libyen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 65,66 US-Dollar. Das waren 81 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 62 Cent auf 59,16 Dollar.

+++

06:30

Japanische Aktien sind am Montag aufgrund starker US-Immobiliendaten und des Optimismus der Anleger nach dem Handelsabkommen zwischen den USA und China in der vergangenen Woche gestiegen. "Angesichts der Tatsache, dass im vergangenen Jahr über die Möglichkeit eines Zusammenbruchs von Handelsgesprächen die Rede war, ist es eine grosse Erleichterung, dass wir einen Deal haben", sagte Masahiro Ayukai, Senior Investment Stratege bei Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 24.101 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 1745 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,4 Prozent.

+++

06:25

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 110,18 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,8501 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9679 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1097 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0742 Franken an. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3004 Dollar.

(Reuters)