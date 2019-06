08:10

Der Swiss Market Index (SMI) gibt in der von Julius Bär berechneten Vorbörse um 0,5 Prozent nach. Börsianer warten gespannt auf Zahlen zur Entwicklung der US-Konsumentenpreise. Sollten sie nur leicht steigen, könnte dies den Spekulationen auf eine baldige Zinssenkung der Notenbank Fed neue Nahrung geben. Experten rechnen im Monatsvergleich mit einer Teuerung von 0,1 Prozent.

Am deutlichsten geben LafargeHolcim (-1,6 Prozent) nach. Grossaktionär Thomas Schmidheiny reduziert seine Beteiligung. Ansonsten geben auch ABB (-0,7 Prozent) sowie die beiden Grossbanken CS und UBS (je -0,6 Prozent) etwas deutlicher als der Marktschnitt nach.

+++

07:55

Ein überraschender Anstieg der US-Lagerbestände und eine gesenkte Nachfrage-Prognose der amerikanischen Energiebehörde EIA setzen dem Ölpreis am Mittwoch zu. Die Nordsee-Sorte Brent verbilligt sich um 1,8 Prozent auf 61,19 Dollar je Barrel. Die EIA senkte ihre Bedarfsprognose für 2019 um 160.000 auf 1,22 Millionen Barrel pro Tag. Dem Branchenverband API zufolge wuchsen die US-Ölreserven um 4,9 Millionen Barrel.

Crude prices slide on signs of rising U.S. inventories https://t.co/ZlERxzgHi6

— MarketWatch (@MarketWatch) 12. Juni 2019