06:15

In Tokio gab der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte im Vormittagshandel 1,2 Prozent auf 21'780 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 1,8 Prozent auf 1598 Punkte. Die chinesische Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann ebenfalls 0,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,1 Prozent.

Der Fall Trump schüre die Sorgen unter den Anlegern um die globale Konjunktur weiter, sagten Händler. Die Vorwürfe des Machtmissbrauchs in der Affäre um ein Trump-Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hatten schon am Vorabend die Kauflaune an der Wall Street gedämpft.

In markets, stocks were mixed across Asia. Japanese shares tumbled, stocks in Seoul and Hong Kong fell, Australian equities gained and China was flat. https://t.co/Tb4BBbKj9u — The Great War & Modern Memory (@ps9714) September 27, 2019

+++

06:10

Zur Schweizer Währung notierte der Dollar kaum verändert bei 0,9936 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0851 Franken.

+++

06:00

Die Diskussion um ein Verfahren zur Amtsenthebung von US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag die Kauflaune der Wall-Street-Anleger gedämpft. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent tiefer auf 26.891 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 8030 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,2 Prozent auf 2977 Punkte ein.

(cash/AWP/Reuters)