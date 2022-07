Burry, der Gründer der Investmentfirma Scion Asset Management ist der Ansicht, dass der derzeitige Markteinbruch erst bei der Hälfte angelangt sei.

Adjusted for inflation, 2022 first half S&P 500 down 25-26%, and Nasdaq down 34-35%, Bitcoin down 64-65%.

That was multiple compression. Next up, earnings compression. So, maybe halfway there. — Cassandra B.C. (@michaeljburry) June 30, 2022

Der S&P 500 hat im ersten Halbjahr so grosse Verluste erlitten wie zuletzt im Jahr 1970. So verzeichnete die Wertverminderung des Börsenindex in den letzten sechs Monaten einen Wert von über 21 Prozent.

Burry spricht sich des Öfteren auf Twitter über das aktuelle Marktgeschehen aus. So hatte er bereits letzten Montag angemerkt, dass er wegen des "Peitscheneffekts" einen Kurswechsel der Fed weg von der geldpolitischen Straffung für möglich halte. Bei diesem Effekt handelt es sich um ein Phänomen, welches im Lieferketten-Management auftritt.

In seinem Tweet verwies der Chef des Vermögensverwalters Scion auf einen CNN-Bericht über Einzelhändler, die angesichts überbordender Produktbestände ein Novum erwägen: Kunden, die doch nicht benötigte Produkte wieder zurückgeben wollen, könnte erlaubt werden, diese trotz Kaufpreis-Erstattung einfach zu behalten.

This supply glut at retail is the Bullwhip Effect. Google it. Worth understanding for your investing endeavors. Deflationary pulses from this- -> disinflation in CPI later this year --> Fed reverses itself on rates and QT --> Cycles. https://t.co/PHCgoOOvlD — Cassandra B.C. (@michaeljburry) June 27, 2022

(Bloomberg/cash)