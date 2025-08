Die bekannteste Warnung kam vom dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk, dessen überraschende Senkung der Prognose kurzzeitig einen Verlust von über 90 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung bedeutete. «Der Wachstumsoptimismus in Europa wurde vom Markt bereits etwas eingepreist», schrieben Goldman-Strategen wie Peter Oppenheimer und Sharon Bell in einer Notiz. «Das könnte auf eine höhere Anfälligkeit gegenüber Abwärtsrisiken und Enttäuschungen hindeuten.»