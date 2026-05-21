US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt erklärt, die Verhandlungen ‌mit dem Iran befänden sich in der Endphase, drohte jedoch für den Fall eines Scheiterns mit neuen Angriffen. Die Notierungen für Brent ​und WTI waren daraufhin am Donnerstag deutlich eingebrochen. ​Commerzbank-Analyst Michael Pfister geht davon aus, ​dass die Ölpreise - selbst im Fall eines baldigen Kriegsendes und einer Wiedereröffnung der ‌Strasse von Hormus - noch länger erhöht bleiben dürften. «Viele Energieanlagen wurden beschädigt und die Lager einiger Staaten aus dem Nahen Osten sind seit ​Wochen ​voll, wodurch die Produktion gedrosselt ⁠werden musste», erklärte der Experte. «Es dürfte einige ​Zeit dauern, bis die ⁠Produktion wieder ihr Vorkriegsniveau erreicht.»