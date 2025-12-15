09:05
Der Swiss Market Index (SMI) startet freundlich und legt in der Eröffnung um 0,33 Prozent auf 12'922 Punkte zu. Trotz zuletzt vier Tagen mit rückläufigen Kursen in der abgelaufenen Börsenwoche wird die Stimmung in Marktkreisen nicht als negativ bezeichnet, denn die Abgaben waren mit einem Minus von 0,4 Prozent im Vergleich zu den beiden starken Vorwochen sehr moderat. Händler erwarten aufgrund noch fehlender Impulse einen eher ruhigen Handel.

08:21
Der Swiss Market Index (SMI) steht bei der Bank Julius Bär 0,3 Prozent höher. Alle 20 SMI-Titel legen zu, wobei Logitech (+1,4 Prozent) und Sika (+1,3 Prozent) überdurchschnittlich zulegen.
Bei den Mid Caps verlieren Barry Callebaut nach Rating- und Kurszielsenkung 0,7 Prozent ebenso wie Huber+Suhner, die nach einer Umsatzwarnung 1,0 Prozent nachgeben. Die Halbleiter-nahen AMS, Comet und Inficon legen mehr als 0,5 Prozent zu.

07:57
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
Bachem: Basler Kantonalbank nimmt die Abdeckung wieder auf mit dem Rating Übergewichten und einem Kursziel von 80 Fr.
Barry Callebaut: Morgan Stanley senkt das Rating von Übergewichten auf Gleichgewichten, das Kursziel steht bei 1'270 Fr.
Barry Callebaut: Research Partners senkt das Kursziel auf 1'728 von 2'070 Fr., die Einstufung lautet weiterhin Kaufen.
Givaudan: Basler Kantonalbank kürzt das Kursziel auf 3'700 von 4'000 Fr., Rating Übergewichten bestätigt.
Lindt&Sprüngli: Morgan Stanley senkt Kursziel auf 125'500 von 130'500 Fr., bleibt bei Einstufung Equal Weight.
Richemont: Research Partners erhöht das Kursziel auf 160 von 151,35 Fr., belässt die Einstufung auf Halten.
Siegfried: Basler Kantonalbank startet Abdeckung mit Rating Übergewichten, stellt das Kursziel auf 100 Fr.
Vontobel: Oddo BHF erhöht das Kursziel in einer Sektorstudie auf 66 von 62 Fr., bestätigt Einstufung Neutral.

07:43
Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex anfängliche Kursgewinne nicht halten können und war 0,4 Prozent tiefer bei 24'186,49 Punkten aus dem Handel gegangen.

06:22
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,4 Prozent höher. Der hiesige Leitindex nähert sich somit wieder der Marke von 13'000 Punkten, sofern es während der regulären Börsensitzung ab 9.00 Uhr zu Anschlusskäufen kommt.
Die US-Aktienindex-Futures legten im asiatischen Handel der letzten vollen Handelswoche des Jahres 2025 zu, nachdem Sorgen um die Gewinne von Technologieunternehmen und hohe Investitionen in KI einen Ausverkauf an der Wall Street ausgelöst hatten. Die Kontrakte für den S&P 500 und den Nasdaq 100 stiegen um 0,2 Prozent, nachdem die Indizes am Freitag zusammen mit Technologiewerten um mehr als 1 Prozent nachgegeben hatten. Auch europäische Aktien deuteten zum Handelsstart auf Kursgewinne hin.
Die globale Risikobereitschaft hat angesichts der Skepsis nachgelassen, ob Technologiewerte, die die globalen Indizes auf Rekordhochs getrieben haben, ihre hohen Bewertungen und die aggressiven KI-Investitionen weiterhin rechtfertigen können. Ein Grossteil dieser Investitionen spiegelt eine langfristige Wette auf Technologien wider, deren kommerzielle Erträge Jahre dauern können, was die kurzfristige Unsicherheit verstärkt.

06:22
In Asien haben die Kurse am Montag zu Beginn der letzten vollen Börsenwoche des Jahres nachgegeben. Die Anleger hielten sich vor mehreren Zinsentscheidungen wichtiger Notenbanken und der Veröffentlichung von Konjunkturdaten zurück. «Wir starten in die letzte Handelswoche des Jahres 2025, bevor viele ihre Bücher schliessen», sagte Chris Weston, Analysechef bei der Pepperstone Group. Er erwarte für diese Woche eine geringere Liquidität an den Märkten. So wird von der Bank von Japan eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent erwartet. Die Bank von England könnte ihren Leitzins hingegen um den gleichen Betrag auf 3,75 Prozent senken. Die Europäische Zentralbank dürfte die Zinsen ebenso unverändert lassen wie die Notenbanken in Schweden und Norwegen. Zudem warten die Anleger auf Wirtschaftsdaten aus den USA, deren Veröffentlichung sich wegen der «Haushaltssperre» verzögert hatte. Dazu gehören der Arbeitsmarktbericht für November und die monatlichen Verbraucherpreise.
So gab in Tokio der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,7 Prozent auf 49.993,17 Punkte nach. Vor allem die Aktien des auf KI-Startups spezialisierten Investors SoftBank Group und des Chiptestgeräte-Herstellers Advantest belasteten den Index. Advantest ist ein Zulieferer des US-Chipkonzerns Nvidia. Unter den 225 Werten des Nikkei hielten sich Gewinner und Verlierer mit jeweils 110 die Waage, fünf Aktien notierten unverändert. Es handele sich nicht um eine breit angelegte, branchenübergreifende Schwäche, sagte die Strategin Fumika Shimizu von Nomura Securities. Vielmehr deute dies auf eine Sektorrotation hin, weg von den grossen Technologiewerten, die in diesem Jahr so stark zugelegt hätten.
Der breiter gefasste Topix notierte 0,3 Prozent niedriger bei 3.414,28 Zählern. Die Börse Shanghai verlor 0,1 Prozent auf 3.884,93 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,2 Prozent auf 4.573,30 Punkte.

06:22
Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,3 Prozent auf 155,34 Yen und legte leicht auf 7,0499 Yuan zu. Er bewegte sich damit in der Nähe seines höchsten Standes seit mehr als einem Jahr. Im weiteren Tagesverlauf werden Daten zu den Hauspreisen und zur Wirtschaftsaktivität im November erwartet. Zur Schweizer Währung rückte der Dollar etwas auf 0,7958 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1736 Dollar und zog leicht auf 0,9340 Franken an.

Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,5 Prozent auf 61,45 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,5 Prozent fester bei 57,74 Dollar. Zuvor hatte Imperial Oil (IMO.TO) am Sonntag mitgeteilt, dass es in seiner Raffinerie in Ontario, Kanada, mit einer Kapazität von 120.000 Barrel pro Tag einen Feueralarm gegeben habe. Unterdessen wurde russischen Angaben zufolge eine Ölraffinerie in Afipski bei einem ukrainischen Drohnenangriff nicht beschädigt.
06:22
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)