Die Aussicht auf ein mögliches Friedensabkommen im Nahen Osten führt auf den asiatischen Aktienmärkten zu Rekorden. Die Anleger setzen auf eine baldige Einigung, obwohl das Schicksal der wichtigen Strasse von Hormus ungeklärt blieb. Der japanische Nikkei-Index kehrte nach mehreren Feiertagen zurück ‌und überschritt ⁠erstmals die Marke von 62'000 Punkten. Er holte damit eine kräftige, von KI-Aktien getragene Rally nach, die von robusten Geschäftszahlen getragen wurde. Diese ⁠hatte auch die Börsen in Südkorea und Taiwan auf Rekordstände gehievt. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans stieg um ein Prozent und erreichte ebenfalls ein ‌Allzeithoch. In dieser Woche hat der Index bisher um sieben Prozent zugelegt.