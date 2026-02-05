Sorgen über explodierende Kosten für Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) haben die asiatischen Börsen am Donnerstag belastet. Die Google-Mutter Alphabet kündigte ‌für ‌dieses Jahr Investitionsausgaben von 175 bis 185 Milliarden Dollar an und übertraf damit die Schätzungen der Analysten deutlich. Enttäuschende Geschäftszahlen von Advanced Micro Devices trugen ebenfalls zur schlechten ​Stimmung bei. «Dieser Anstieg der Investitionsausgaben (bei Alphabet) war absolut ‌enorm», sagte Tony Sycamore, Analyst bei ‌IG. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,9 Prozent auf 53'824,34 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix notierte 0,2 Prozent niedriger bei 3649,10 Zählern. Die Börse in Shanghai verlor 1,0 Prozent. Die Nachfrage nach ⁠mehr Ausrüstung für KI verhalf dem Chip-Riesen Nvidia nachbörslich jedoch zu einem Kursplus von fast zwei Prozent, was die US-Futures stützte.