07:15
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
Novartis: SG Bernstein stuft die Aktien nach einem Analysten-Wechsel neu mit Market Perform und einem Kursziel von 125 Fr. ein.
Siegfried: Oddo BHF senkt das Kursziel auf 105 von 122 Fr., die Einstufung lautet weiterhin Outperform..
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06:24
Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der IG Bank vorbörslich mit einem Abschlag von 1,2 Prozent gesehen. Die länger als erhofft hoch bleibenden Erdölpreise sind eine zunehmende Belastung und verunsichern Investierende zunehmend. Die anstehenden Zentralbank-Entscheide lassen die Anlegerinnen und Anleger ebenfalls an der Seitenlinie verharren.
Der Fokus liegt am Donnerstag auf den Zinsentscheiden der Nationalbank, der Bank of Japan (BoJ), der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie der Bank of England (BoE). Am Mittwoch beliess die US-Notenbank Fed den Leitzins wie erwartet unverändert.
Derweil neigt sich die Berichtssaison für die Unternehmensabschlüsse 2025 langsam dem Ende zu. Am Donnerstag legen Aebi Schmidt, DocMorris und Swissquote die Ergebnisse vor.
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06:15
Die Eskalation des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran hat die asiatischen Börsen am Donnerstag belastet. Die Anleger reagierten nervös auf iranische Drohungen mit Angriffen auf Öl- und Gasanlagen am Golf, nachdem der Iran Israel vorwarf, Einrichtungen im Gasfeld South Pars attackiert zu haben. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,5 Prozent auf 53'695,04 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 2,0 Prozent niedriger bei 3641,33 Zählern. Die Börse Shanghai verlor 0,9 Prozent auf 4024,23 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 1,0 Prozent auf 4612,28 Punkte. «Diese jüngste Eskalation fühlt sich wie ein Wendepunkt für die Märkte an, weil der Konflikt nicht mehr nur um militärische Schlagzeilen oder die Schliessung der Strasse von Hormus geht», sagte Charu Chanana, Chefanlagestratege bei Saxo in Singapur. «Er trifft jetzt das Fundament des globalen Energiesystems.»
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06:11
Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 159,67 Yen und legte 0,4 Prozent auf 6,8978 Yuan zu. Der Yen näherte sich der kritischen Marke von 160 je Dollar, nachdem die japanische Notenbank wie erwartet den Leitzins bei 0,75 Prozent belassen hatte. Japans Finanzminister Satsuki Katayama erklärte, die Behörden seien bereit, «jederzeit notwendige Massnahmen gegen Marktvolatilität zu ergreifen». Zur Schweizer Währung notierte der Dollar 0,1 Prozent niedriger bei 0,7919 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1476 Dollar und zog leicht auf 0,9087 Franken an.
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06:05
Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 4,1 Prozent auf 111,74 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,9 Prozent fester bei 97,16 Dollar. Die Angriffe auf Energieinfrastruktur liessen auch Erdgas um mehr als sechs Prozent steigen. Der Goldpreis entwickelte sich in dem unsicheren Umfeld ebenfalls fest.
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01:00
Inflationssorgen haben die New Yorker Börsen am Mittwoch nach zuletzt zwei Erholungstagen wieder eingeholt. Neben den anhaltenden Angriffen im Iran-Krieg und dem davon angetriebenen Ölpreis wurden auch die bekannt gegebenen Erzeugerpreise und Aussagen der US-Notenbank Fed im Rahmen des Zinsentscheids zur Belastung. Anleger reduzierten allgemein ihre Zinssenkungserwartungen.
Der Dow Jones Industrial weitete seine Verluste aus, nachdem die Fed den Zinssatz erwartungsgemäss nicht angetastet hatte. Aus dem Handel ging der Leitindex der Wall Street 1,63 Prozent tiefer bei 46'225,15 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,36 Prozent auf 6624,70 Zähler bergab. Der technologielastige Nasdaq 100 erlitt mit 24'425,09 Punkten ein Minus von 1,4 Prozent.
Der Preis für ein Fass der US-Ölsorte WTI näherte sich am Mittwoch wieder der 100-Dollar-Marke, weil der Iran nach einem Angriff auf seine Gasanlagen mit Gegenschlägen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Katar drohte. Neben steigenden Gas- und Ölpreisen wurden die Inflationssorgen auch wegen der Erzeugerpreise grösser, die überraschend deutlich zulegten. Notenbankchef Jerome Powell konnte die Sorgen dann nicht mildern.
Während die jüngsten Prognosen der US-Notenbank Fed für dieses Jahr noch eine Zinssenkung vorhersagen, warnte Powell davor, dass diese ohne Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation ausbleiben könnte. «Die Eskalation der Lage in Nahost macht es sehr unwahrscheinlich, dass die Fed in 2026 die Leitzinsen senken wird», warnte der Chefökonom Michael Heise von HQ Trust. Vor Kriegsbeginn war noch mit zwei Senkungen im späteren Jahresverlauf gerechnet worden.
Die UBS erklärte in einer Studie auch Unternehmen aus dem Bereich der Petrochemie zu den kurzfristigen Profiteuren, was die Titel von Dow Chemical mit 2,1 Prozent ins Plus hievte. Lyondellbasell schlossen vor diesem Hintergrund gar 5,6 Prozent höher.
Nach zuletzt vier schwachen Wochen konnten die Aktien von Macys fast fünf Prozent Plus behaupten. Zwar blieb der Warenhausbetreiber mit seinen Umsatz- und Ergebniszielen für das laufende Jahr hinter den Analystenerwartungen zurück, er überzeugte aber mit der Prognose für die Umsatzentwicklung im ersten Quartal.
Eine fulminante Rally des auf KI-Drohnensoftware spezialisierten Unternehmens Swarmer ging am zweiten Tag der Börsennotierung weiter. In der Spitze kosteten die Aktien mit 65 Dollar nochmals viel mehr als ersten Handelstag, als sie sich schon auf bis zu 40 Dollar vervielfacht hatten. Der Ausgabepreis hatte bei schlappen 5 Dollar gelegen.
Beim Speicherchip-Zulieferer Micron warteten die Anleger auf die Quartalszahlen, die nach Börsenschluss anstanden. Zuletzt waren in der Speicherbranche viele Vorschusslorbeeren verteilt worden wegen der Fantasie für eine hohe Nachfrage durch Rechenzentren. Dies flachte am Mittwoch mit einem Kurs auf Vortagsniveau etwas ab.
Positiv auffällig waren noch die Anteile von Lululemon, die sich um fast vier Prozent von ihrem zuletzt erreichten Tief seit 2020 erholten. Auf einen enttäuschenden Ausblick reagierten die Anleger nicht mehr beunruhigt. Adrienne Yih von Barclays Research schrieb, das vierte Quartal habe hinsichtlich des Umsatzes und der Marge die Erwartungen übertroffen.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)