Die Anteilscheine des Finanzdienstleisters Discover Financial schnellten um 12 Prozent nach oben, nachdem der Konkurrent Capital One Financial eine rund 35 Milliarden US-Dollar schwere Übernahmeofferte vorgelegt hatte. Bezahlen will Capital One mit eigenen Aktien. Die Papiere von Capital One Financial verloren hingegen 1,1 Prozent./