Nachdem es zunächst von iranischen Staatsmedien geheissen hatte, zwei Raketen des Iran hätten ein US-Kriegsschiff in der für den globalen Öltransport wichtigen Seestrasse von Hormus getroffen, schnellten die Ölpreise nach oben. Zugleich sah es nach deutlichen Verlusten an den US-Börsen aus. Als das US-Nachrichtenportal Axios kurz darauf jedoch einen hochrangigen US-Vertreter mit der Aussage zitierte, dass die Fregatte nicht getroffen worden sei, beruhigte sich die Lage. Die Ölpreise kamen etwas zurück und die erwarteten Verluste an den US-Börsen verringerten sich.