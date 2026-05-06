Die Anfangsgewinne hat der SMI dabei stetig ausgebaut, ehe kurz vor Mittag nochmals ein deutlicher Sprung nach oben gelang. Dieser letzte Zwick wurde von einem Händler mit einer Meldung von Axios begründet, wonach die USA und Iran kurz vor einer Einigung auf ein Kriegsende stünden. Aber schon seit Handelsbeginn wird das Sentiment von Hoffnungsschimmern im Zusammenhang mit dem Kriegsende sowie vom Optimismus hinsichtlich der Firmengewinne im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz gestützt. Letzterer hat neue Nahrung erhalten, nachdem der Chipkonzern AMD nach Börsenschluss in den USA starke Zahlen vorgelegt hat. Aber auch die defensiven Schwergewichte entwickeln sich am Berichtstag stark.