Die Konsolidierung nach den jüngsten Gewinne setze sich fort, heisst es am Markt. Dabei verweisen Händler auch auf die durchzogenen Vorgaben aus den USA, wo der Rekordlauf am Donnerstag an Schwung verloren hat. Anleger nähmen vor dem Beginn der Berichtssaison in der kommenden Woche den Fuss vom Gas, heisst es am Markt. Die Zahlen und Ausblicke der Unternehmen müssten nun zeigen, ob die Kursgewinne berechtigt seien oder ob der Markt inzwischen nicht doch überhitzt sei, meint ein Händler.