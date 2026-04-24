Trotz einer Anhebung ⁠der Umsatz- und Gewinnprognose für 2025/26 gehen die Aktien ‌von Siemens Energy auf Berg- und ‌Talfahrt. Die Aktien ​schwanken zwischen einem Plus von zeitweise 4,8 Prozent und einem Abschlag von bis zu 0,8 Prozent. Eine Stunde nach Handelsbeginn notieren sie zwei ‌Prozent fester. Alles in allem seien die Zahlen zwar stark, aber es gebe auch ​Schwachstellen in der Bilanz, sagt ​ein Händler. Umsatz, das operative ​Ergebnis vor Sondereffekten und der Nettogewinn im zweiten Quartal ‌blieben hinter den Prognosen zurück. Dem Börsianer zufolge nutzen einige Anleger die starke Kursentwicklung der ​Aktie, ​um Kasse zu ⁠machen. Die Papiere von Siemens ​Energy, dem nach ⁠Siemens und SAP drittwertvollsten Unternehmen im Dax, ‌haben seit Jahresbeginn über 50 Prozent zugelegt.