Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch kurz nach Börsenstart mit leicht positiver Tendenz. Nach zwei sehr schwachen Wochen zu Beginn des Krieges im Iran scheint sich der hiesige Leitindex SMI nun vorerst im Bereich von 13'000 Punkten zu stabilisieren. Entscheidende Neuigkeiten zum Nahostkonflikt gibt es momentan zwar nicht, an den Finanzmärkten hat sich die Lage zumindest für den Moment dennoch leicht entspannt. Im Vorfeld der Zinsentscheide verschiedener Notenbanken könnte dies allerdings auch lediglich die Ruhe vor dem Sturm sein. Die momentane Beruhigung zeigt sich auch am Volatilitätsindex VSMI. Dieser bleibt zwar auf einem erhöhten Niveau, sank zuletzt aber wieder auf unter 20 Punkte. Vor Ausbruch des Iran-Krieges schwankte er im Bereich zwischen 15 und 16 Punkten.