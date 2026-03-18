12:00
Stadler Rail steigen 11 Prozent. Mit den Jahreszahlen hat der Zugbauer die Erwartungen der Finanzgemeinde beim Auftragseingang und Umsatz übertroffen. Allerdings hatten die Analysten bei der Profitabilität und der Dividende mehr erwartet.
Orell Füssli steigen 9 Prozent. Das Zürcher Traditionsunternehmen hat mit den Jahreszahlen 2025 die Erwartungen beim Betriebsergebnis übertroffen und von einem aussergewöhnlich starken Geschäft im Sicherheitsdruck profitiert.
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09:45
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09:10
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch kurz nach Börsenstart mit leicht positiver Tendenz. Nach zwei sehr schwachen Wochen zu Beginn des Krieges im Iran scheint sich der hiesige Leitindex SMI nun vorerst im Bereich von 13'000 Punkten zu stabilisieren. Entscheidende Neuigkeiten zum Nahostkonflikt gibt es momentan zwar nicht, an den Finanzmärkten hat sich die Lage zumindest für den Moment dennoch leicht entspannt. Im Vorfeld der Zinsentscheide verschiedener Notenbanken könnte dies allerdings auch lediglich die Ruhe vor dem Sturm sein. Die momentane Beruhigung zeigt sich auch am Volatilitätsindex VSMI. Dieser bleibt zwar auf einem erhöhten Niveau, sank zuletzt aber wieder auf unter 20 Punkte. Vor Ausbruch des Iran-Krieges schwankte er im Bereich zwischen 15 und 16 Punkten.
Zu den bisherigen Tagesgewinnern zählen Aktien von zuletzt stärker abgestraften Aktien wie Holcim (+2,6 Prozent), Richemont (+1,5 Prozent) oder Sika (+1,4 Prozent). Auch die Finanzwerte UBS (+0,9 Prozent) oder Partners Group (+1,2 Prozent) legen deutlicher zu.
Der breite Markt legt ebenfalls zu - der SPI gewinnt 0,1 Prozent. Hier ziehen Sulzer (+3 Prozent), VAT (+2,9 Prozent) oder Georg Fischer (+2,3 Prozent) an. Stadler Rail (noch keine Kurse) zeigten sich vorbörslich nach Zahlen ebenfalls positiv.
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08:24
Neue Ratings und Kursziele für Schweizer Aktien:
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08:05
Der Schweizer Aktienmarkt (SMI) wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,2 Prozent höher auf 12'990 Punkten indiziert. Bis auf Logitech (-0,3 Prozent) werden alle SMI-Titel im Plus erwartet. Besonders die Valoren von Holcim (+0,9 Prozent) und jene von Richemont (+0,6 Prozent) werden höher gestellt. Die übrigen Kursgewinne im SMI reichen von +0,3Prozent bis +0,4 Prozent.
Auch der breite Markt dürfte fester in den Tag starten – mit einem Plus von rund 0,3 Prozent. Die grössten Bewegungen werden bei Accelleron (+1,3 Prozent), Cembra (+1 Prozent), Georg Fischer (+2,4Prozent), Sonova (-3,2 Prozent) und VAT (+1,5 Prozent) prognostiziert.
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06:20
Der SMI wird bei der IG Bank vorbörslich 0,11 Prozent tiefer indiziert. Am Dienstag hatte der Index 0,6 Prozent verloren.
Anleger richteten ihren Blick auf die Sitzung der US-Notenbank Fed, bei der es um die Balance zwischen Wachstums- und Inflationsrisiken vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten gehen wird. Israel hatte seine Offensive mit der Tötung des iranischen Sicherheitschefs verschärft, während der Iran seine Angriffe auf Ölanlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten fortsetzte. Die Strasse von Hormus blieb weitgehend blockiert.
Die Fed dürfte ihre Geldpolitik vorerst unverändert lassen. Die Märkte erwarten jedoch Hinweise darauf, ob der Ölpreisschock eher das Wachstum bremst oder die Inflation anheizt.
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06:00
Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch zugelegt, nachdem die Ölpreise von ihren jüngsten Höchstständen zurückgekommen sind. Der Nikkei-Index gewann 2,4 Prozent auf 54'981,70 Punkte. Die chinesischen Märkte zeigten sich uneinheitlich. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gab um 0,3 Prozent auf 4621,95 Punkte nach.
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05:30
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05:00
Die Ölpreise gaben nach ihrem jüngsten Anstieg nach. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verbilligte sich um 1,6 Prozent auf 101,74 Dollar. Das US-Öl WTI notierte 2,2 Prozent schwächer bei 94,06 Dollar. JPMorgan-Analystin Natasha Kaneva warnte jedoch, dass die Preise wieder steigen könnten, falls die Strasse von Hormus nicht wieder geöffnet werde.
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01:00
Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hat sich die Erholung am New Yorker Aktienmarkt in unterschiedlichem Ausmass fortgesetzt. Alle Indizes konnten aber nur einen moderaten Teil ihrer anfangs erzielten Kursgewinne bis zum Handelsschluss retten. Angesichts des Iran-Krieges und weiterhin hoher Ölpreise blieben Anleger vorsichtig.
Gerade im Dow Jones Industrial blieb nicht viel von dem anfangs noch ein Prozent grossen Plus übrig. Der Leitindex der Wall Street schloss 0,10 Prozent höher bei 46'993,26 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,25 Prozent auf 6716,09 Zähler bergauf. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss sich diesem Umfeld mit einem Anstieg um 0,51 Prozent auf 24.780,42 Punkte an.
Laut einem Marktbeobachter setzten die Anleger zwar nicht auf eine schnelle Lösung in dem Iran-Krieg, sie versuchten aber die aktuellen Spannungen auf der Suche nach einer Einstiegsgelegenheit auszublenden. Der Iran hat nämlich seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur im Persischen Golf intensiviert. Über den höheren Ölpreis bremst dies die Konjunkturhoffnung und verstärkt zugleich Inflationsgefahren.
Anleger schauen deshalb auch gespannt auf die anstehenden Zinsentscheide grosser Notenbanken. «Die Tendenz geht eindeutig dahin, dass die Zentralbanken restriktiver agieren werden, als es die Märkte wünschen», sagte Investmentchef Andrew Chorlton von M&G Investment Managers. Bei der Fed dürften die Anleger am Mittwoch vor allem die Pressekonferenz von Notenbankchef Jerome Powell im Blick haben, der bald sein Amt an den von US-Präsident Donald Trump nominierten Kevin Warsh übergeben soll.
Aktien von US-Banken waren vor dem Zinsentscheid auf Erholungskurs nach bisher schwachem Jahresverlauf, der zuletzt von Konjunktursorgen geprägt war. Im Kreditgeschäft könnten sie davon profitieren, wenn das Zinsniveau höher bleibt. Aus dem Dow verbuchten die Titel von Goldman Sachs ein Plus von 1,5 Prozent.
Bei Nvidia war die Nachlese von Aussagen des Konzernchefs Jensen Huang auf der hauseigenen Entwicklerkonferenz GTC nicht verlockend, die Aktie sank um 0,7 Prozent. Experte Atif Malik von der Citigroup schrieb vom «beruhigenden Gefühl», dass der Chipkonzern bei Innovationen weiter den Takt vorgebe. Von solchen Aussagen können die Aktien nach ihrem Rekordlauf der vergangenen Jahre aber schon länger nicht mehr gross profitieren.
Im erweiterten Chipsektor profitierten die Titel von Qualcomm mit einem Anstieg um 1,7 Prozent von angekündigten Aktienrückkäufen. Für die Aktionäre kam als Belohnung noch eine angehobene Quartalsdividende hinzu.
Unterdessen sorgte ein angehobener Quartals-Umsatzausblick bei der Fluggesellschaft Delta für ein Kursplus von 6,6 Prozent. Die Aktien trotzten damit den Ölpreis-Perspektiven, die sich im Kurs schon vor über einer Woche mit dem tiefsten Stand seit November bemerkbar gemacht hatten. Die Delta-Rally verbesserte auch die Stimmung bei Reisevermittlern wie Expedia und Booking , deren Anteilsscheine um bis zu 4,2 Prozent anzogen.
Ein fulminantes Kursfeuerwerk legten im Zuge des Börsengangs die Aktien von Swarmer hin, einem auf KI-Drohnensoftware spezialisierten Unternehmen. Zu je 5 US-Dollar ausgegeben, eröffneten sie schon mehr als doppelt so hoch bei 12,50 Dollar und begannen eine Rally, die erst bei 40 Dollar beim Achtfachen des Ausgabepreises an ihre Grenzen stiess. Am Ende kam der Kurs dann wieder auf 31 Dollar zurück.
Die Titel des Pharmakonzerns Eli Lilly verloren fast sechs Prozent an Wert. Die Grossbank HSBC hatte die Papiere abgestuft, weil sie pessimistischer auf den Markt mit Abnehmmitteln blickt. Analyst Rajesh Kumar bezeichnete die Investorenerwartungen in diesem Bereich als übertrieben und senkte auf «Reduce».
(cash/Reuters/AWP)