Der SMI liegt 0,4 Prozent im Plus. Die Kursgewinne halten sich aber trotz starker Vorgaben aus dem Ausland in Grenzen. Dies liegt laut Händlern daran, dass die hiesige Börse einen Teil der Gewinne bereits am Vortag eingepreist haben. Nach den unerwartet positiven US-Inflationsdaten hofften die Anleger nun aber, dass dies der Startschuss für ein Weihnachtsrally war.