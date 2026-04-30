Der Schweizer Aktienmarkt startet am Donnerstag mit Verlusten in den Handel. Derzeit gibt es viele Einflussfaktoren, die Anleger am letzten Handelstag der Woche einordnen müssen. Neben der laufenden Berichtssaison wird der konjunkturelle Druck durch die hohen Ölpreise mit der anhaltenden Sperrung der Strasse von Hormus immer grösser - diese stiegen in der Nacht auf den höchsten Stand seit Beginn des Krieges. Inflationssorgen wurden denn auch von der US-Notenbank am Vorabend in der Zinsentscheidung betont und bremsten damit die Wall Street. Derweil wurde der Verbleib von Jerome Powell im Board mit Blick auf die Unabhängigkeit des Fed begrüsst.