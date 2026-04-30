09:46
Die Angst vor einer sich erneut zuspitzenden Situation im Nahen Osten drückt den Dax. Der deutsche Leitindex verlor ein Prozent auf 23'715 Punkte. «Hauptbelastungsfaktor bleibt der kräftig gestiegene Ölpreis», sagte Timo Emden von Emden Research. Spekulationen auf ein Ende der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran haben den Preis für das Nordseeöl Brent um bis zu 7,1 Prozent auf 126,41 Dollar je Fass getrieben. Das ist der höchste Stand seit vier Jahren.
Einem Bericht des Nachrichtenportals «Axios» zufolge soll US-Präsident Donald Trump am Donnerstag von seinem Militär über neue Pläne für eine Reihe von Militärschlägen gegen den Iran unterrichtet werden, um den Verhandlungsdruck auf Teheran zu erhöhen. Dies verstärkte die Sorgen vor weiteren Lieferengpässen angesichts der bereits eingeschränkten Exporte im Nahen Osten. Der Iran blockiert den Grossteil der internationalen Schifffahrt in der Strasse von Hormus, einem der wichtigsten Nadelöhre für die weltweite Energieversorgung. Die USA hatten in diesem Monat ihrerseits damit begonnen, iranische Schiffe an der Weiterfahrt zu hindern.
In den Fokus rückt auch die Europäische Zentralbank (EZB). An den Finanzmärkten wird für die EZB-Ratssitzung eine weitere geldpolitische Pause erwartet. Die US-Notenbank Fed hielt am Mittwoch zum dritten Mal in Folge die Füsse still und beliess den Leitzins in der Bandbreite von 3,50 bis 3,75 Prozent.
Zu den grössten Verlierern im Dax zählten die Aktien der Münchener Rück und GEA, die 4,1 und 2,7 Prozent nachgaben. Beide Aktien wurden ex Dividende gehandelt. Auf der Gewinnerseite fanden sich die Titel von DHL mit einem Plus von 1,5 Prozent wieder. Der Bonner Konzern steigerte im ersten Quartal den operativen Gewinn (Ebit) durch sein Sparprogramm und Preiserhöhungen um 8,3 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Im MDax gewannen Kion bis zu 7,2 Prozent. Dank seines Sparprogramms und eines starken Projektgeschäfts hat der Gabelstapler-Hersteller zum Jahresauftakt trotz stagnierender Erlöse mehr verdient.
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09:20
Die Furcht vor einer neuen militärischen Eskalation im Nahen Osten hat den japanischen Aktienmarkt am Donnerstag deutlich ins Minus gedrückt.
Der Nikkei-Index verlor 1,1 Prozent auf 59'284 Punkte, der breiter gefasste Topix gab 1,2 Prozent nach. Einem Bericht des Nachrichtenportals «Axios» zufolge soll US-Präsident Donald Trump am Donnerstag von seinem Militär über neue Pläne für eine Reihe von Militärschlägen gegen den Iran unterrichtet werden, um den Verhandlungsdruck auf Teheran zu erhöhen.
Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent schoss um bis zu 7,1 Prozent auf ein Vier-Jahres-Hoch von 126,41 Dollar je Fass. Angesichts der Sorgen um die Lage im Nahen Osten und der laufenden Berichtssaison sei der Markt in einer abwartenden Haltung, sagte Naoki Fujiwara, Senior Fund Manager bei Shinkin Asset Management.
Für Verdruss sorgten die Zahlen von IT-Dienstleistungskonzern Fujitsu. Die Gewinnprognose hat die Prognosen der Analysten verfehlt, die Aktien rauschten daraufhin gut 14 Prozent in die Tiefe. Die Aktien von KI-Unternehmen hatten an der Tokioter Börse ebenfalls das Nachsehen, obwohl Alphabet die Erwartungen der Wall Street hinsichtlich des Quartalsumsatzes übertraf. Auch Microsoft und Amazon legten solide Zahlen vor.
Der Chip-Testgerätehersteller Advantest verzeichnete einen Kursrückgang von fünf Prozent, Tokyo Electron notierten fast 1,7 Prozent niedriger. Am chinesischen Aktienmarkt gab es am Donnerstag kaum Bewegung. Die Börse Shanghai rückte um 0,2 Prozent vor, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen trat auf der Stelle.
Die Sorge vor steigenden Kosten durch den Iran-Krieg hat der chinesischen Industrie im April den zweiten Wachstumsmonat in Folge beschert. Ausländische Abnehmer orderten massiv Waren, um ihre Lager frühzeitig aufzufüllen, wie aus Daten des nationalen Statistikamtes (NBS) hervorgeht. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe fiel leicht auf 50,3 von 50,4 Punkten im März. Er hielt sich damit jedoch über der Marke von 50 Zählern, die Wachstum signalisiert.
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09:10
Der Schweizer Aktienmarkt startet am Donnerstag mit Verlusten in den Handel. Derzeit gibt es viele Einflussfaktoren, die Anleger am letzten Handelstag der Woche einordnen müssen. Neben der laufenden Berichtssaison wird der konjunkturelle Druck durch die hohen Ölpreise mit der anhaltenden Sperrung der Strasse von Hormus immer grösser - diese stiegen in der Nacht auf den höchsten Stand seit Beginn des Krieges. Inflationssorgen wurden denn auch von der US-Notenbank am Vorabend in der Zinsentscheidung betont und bremsten damit die Wall Street. Derweil wurde der Verbleib von Jerome Powell im Board mit Blick auf die Unabhängigkeit des Fed begrüsst.
Bei den Zahlen der grossen Tech-Konzerne bezeichneten Händler die Zahlen überwiegend als solide. Teilweise gaben die Kurse aber dennoch nach, da die hohen KI-Investitionen Fragen aufwarfen. «Zudem überschatten die Ölpreise derzeit einfach alles», sagte eine Börsianerin. Im Tagesverlauf werden dann erneut die Zentralbanken den Ton angeben. So wird weder von der Bank of England noch der EZB eine Zinsänderung erwartet, die Kommentare zur Einordnung der Inflation dürften indes auf die Goldwaage gelegt werden. Für Bewegung könnten dann noch weitere wichtige US-Konjunkturdaten sorgen, bevor am Abend Apple Zahlen vorlegen wird.
Ansonsten sind marktbewegende Nachrichten von Bluechips am heutigen Handelstag Mangelware. Entsprechend dürften die Schwergewichte Nestlé (-0,3 Prozent), Novartis (-0,1 Prozent) und Roche (-0,2 Prozent) einen nennenswerten Beitrag zur Entwicklung im SMI beitragen. Roche wird derweil neue Daten zu Augenmedikamenten auf einen Fachkongress vorstellen.
Logitech (-0,8 Prozent) könnten nach Zahlen der US-Tech-Konzerne sowie vor den eigenen Jahresergebnissen kommende Woche einen Blick wert sein. Ansonsten wirken in schwächeren Marktphasen eher defensive Titel wie die Versicherer Zurich (-0,6 Prozent), Swiss Life (-0,5 Prozent) und Swiss Re (-0,5 Prozent), aber auch oftmals die Swisscom (-0,3 Prozent) stabilisierend.
In der zweiten Reihe präsentierten Oerlikon (+3,2 Prozent) Umsatz- und Auftragszahlen für das erste Quartal. Besonders die Aufträge sind klar höher ausgefallen als im Vorjahr und vom Markt erwartet. Am Ausblick hält der Industriekonzern fest.
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08:10
Der Leitindex SMI notiert mit 0,55 Prozent im Minus bei 12'960 Punkten. Sämtliche SMI-Titel taxieren mit Abschlägen. Am deutlichsten geht es für den Baustoffkonzern Amrize retour mit 4,9 Prozent, gefolgt von der UBS mit -1,25 Prozent. Die restlichen Abschläge bewegen sich in einer Bandbreite von -0,98 Prozent (Alcon) und -0,16 Prozent (Roche).
Auch der breite Markt dürfte tiefer in den letzten Tag der verkürzen Handelswoche starten.
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07:45
Am Devisenmarkt hat der Dollar in der Nacht auf Donnerstag etwas angezogen. Unveränderte Leitzinsen in den USA und die erhöhten Inflationssorgen durch den wieder stark gestiegenen Ölpreis stützen den Greenback. Der US-Zinsvorteil könnte Experten zufolge mit den eher «hawkishen» Aussagen des Fed wieder grösser werden. Derweil verbleibt Jerome Powell nach seiner Zeit als Fed-Chef weiter im Direktorium.
Im Tagesverlauf stehen dann noch die Notenbanksitzungen der Bank of England sowie der EZB an. Auch hier erwartet der Markt keine Zinsänderungen. Die Commerzbank erinnert aber daran, dass beide Volkswirtschaften Netto-Energieimporteure seien und daher vor einem deutlich schweirigeren Balanceakt zwischen schwächelnder Realwirtschaft und anziehender Inflation stünden als die USA oder Kanada.
«Beide Zentralbanken dürften heute versuchen, die Märkte von einem entschlossenen Vorgehen zu überzeugen», schreiben die Coba-Experten. Von der EZB erwarten sie eine Zinserhöhung im Juni, während die BoE wohl eher die Füsse still halten dürfte. In solch unsicheren Zeiten wisse man aber nie.
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07:40
Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag tiefer starten. Am Mittwoch hatte er 0,3 Prozent niedriger bei 23'954 Punkten geschlossen. Auch an der Wall Street kam keine Kauflaune auf. Belastet wurden die Kurse durch die deutlich anziehenden Ölpreise. Die US-Notenbank Fed hielt wie erwartet zum dritten Mal in Folge still und beliess den Leitzins in der Bandbreite von 3,50 bis 3,75 Prozent.
Einem Medienbericht zufolge soll US-Präsident Donald Trump am Donnerstag über neue Pläne für eine Reihe von Militärschlägen gegen den Iran unterrichtet werden, um den Verhandlungsdruck auf Teheran zu erhöhen. Am Mittwoch hatte Trump den Iran zu einem raschen Einlenken im festgefahrenen Konflikt beider Länder aufgefordert. Das Weisse Haus bestätigte einen Bericht, wonach Trump Regierungsvertreter angewiesen hat, sich auf eine längere Blockade iranischer Häfen vorzubereiten. Dies deutet auf anhaltende Angebotsengpässe aufgrund des eingeschränkten Schiffsverkehrs in der wichtigen Strasse von Hormus hin.
In den Fokus rückt zum Ende der verkürzten Handelswoche auch die Europäische Zentralbank. An den Finanzmärkten wird für die EZB-Ratssitzung eine weitere geldpolitische Pause erwartet. Der Leitzins dürfte somit bei 2,0 Prozent verharren. Die Blicke richten sich auf die Pressekonferenz von EZB-Chefin Christine Lagarde nach dem Ratstreffen. Sie hat die Handlungsbereitschaft der Europäischen Zentralbank immer wieder betont. Ein Zinsschritt nach oben auf der übernächsten Sitzung im Juni gilt unter Anlegern als eine Option. Nur wenige Stunden vor dem Zinsentscheid werden die aktuellen Inflationsdaten aus dem Euroraum veröffentlicht: Experten rechnen für April mit einem Anstieg der Teuerungsrate auf 2,9 Prozent. Auch die Bank of England (BoE) entscheidet über den Leitzins.
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07:01
Die Ölpreise sind am Donnerstagmorgen wegen der anhaltenden Blockade der Strasse von Hormus kräftig gestiegen.
Händler führten den kräftigen Anstieg in der Nacht auf Donnerstag auf die nach wie vor stockenden Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA zurück. Laut einem Bericht des US-Portals «Axios» soll US-Präsident Donald Trump über neue militärische Optionen gegen den Iran informiert werden. Die für den weltweiten Gas- und Ölhandel wichtige Strasse von Hormus bleibt weiter blockiert und es gibt derzeit keine Aussicht auf eine Öffnung.
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06:20
Der Schweizer Aktienmarkt, gemessen am SMI, taxiert im vorbörslichen Handel der Bank IG tiefer mit -0,46 Prozent bei 12'950 Punkten.
In den USA legt Apple nachbörslich seine Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vor im Fokus stehen iPhone-Umsatz, Services-Wachstum, der geplante CEO-Wechsel und die Guidance angesichts der US-Zollpolitik.
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05:30
Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag uneinheitlich tendiert, während Technologiewerte von positiven Quartalszahlen grosser US-Konzerne profitierten. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,0 Prozent auf 59'304,6 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 1,5 Prozent niedriger bei 3714,9 Zählern. Die Börse Shanghai blieb fast unverändert bei 4106,8 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,2 Prozent auf 4803,3 Punkte.
Südkoreas Kospi erreichte ein Rekordhoch, nachdem Samsung Electronics einen achtfachen Anstieg seines Betriebsgewinns gemeldet hatte. Der Konzern verwies auf die robuste Nachfrage nach KI-Chips.
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05:15
Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 160,33 Yen und legte leicht auf 6,8387 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er etwas schwächer bei 0,7917 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1664 Dollar und zog leicht auf 0,9234 Franken an. Der Yen hat seit Kriegsbeginn am 28. Februar mehr als zwei Prozent verloren. Anleger haben die grösste Short-Position seit fast zwei Jahren aufgebaut.
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05:00
Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 3,1 Prozent auf 121,74 Dollar je Barrel (159 Liter) - ein Vierjahreshoch. Das US-Öl WTI notierte 2,1 Prozent fester bei 109,17 Dollar. Händler verwiesen auf Sorgen, dass die Strasse von Hormuz möglicherweise nicht zeitnah wieder öffnen könnte.
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23:00
Unter dem Eindruck steigender Ölpreise hat der US-Aktienmarkt am Mittwoch im Minus geschlossen. Der US-Standardwerteindex Dow Jones verlor 0,6 Prozent auf 48'862 Punkte. Der technologielastige Nasdaq notierte kaum verändert bei 24'673 Zählern und der breit gefasste S&P 500 schloss kaum verändert bei 7136 Stellen.
Das Weisse Haus bestätigte einen Bericht, wonach Präsident Donald Trump Regierungsvertreter angewiesen hat, sich auf eine längere Blockade iranischer Häfen vorzubereiten. Dies deutet auf anhaltenden Angebotsdruck aufgrund des eingeschränkten Schiffsverkehrs in der wichtigen Strasse von Hormus hin. «Heute geben die Ölpreise weitgehend die Richtung am Markt vor, da es nicht so aussieht, als ob es eine rasche Lösung für die Sperrung der Strasse von Hormus geben wird», sagte Sam Stovall, Chef-Anlagestratege bei CFRA Research in New York.
Die US-Notenbank Fed hielt wie erwartet zum dritten Mal in Folge still und beliess den Leitzins in der Bandbreite von 3,50 bis 3,75 Prozent. Für Aufmerksamkeit sorgte die Uneinigkeit der Währungshüter im Offenmarktausschuss über den Begleittext zum Zinsentscheid: Drei Notenbanker waren nicht mit dem Ausblick auf künftige Zinsanpassungen einverstanden.
Mit Spannung wurden die Ergebnisse von Amazon, Meta, Microsoft und der Google-Muttergesellschaft Alphabet nach Börsenschluss erwartet. Anleger blicken besonders darauf, wie sich die hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) auszahlen werden. Für Unruhe sorgte ein Medienbericht, wonach das auf KI spezialisierte Softwarehaus OpenAI seine internen Ziele für wöchentliche Nutzerzahlen und Umsatz verfehlt hat. Die Markterwartungen hinsichtlich des Wachstums der Tech-Konzerne seien «überaus optimistisch», sagte Ron Albahary, Chief Investment Officer bei Laird Norton Wetherby.
Auf den Einkaufszettel der Investoren standen nach einem positiven Ausblick die Papiere von NXP Semiconductors ganz oben. Die Titel gewannen 25,5 Prozent. Der Halbleiter-Hersteller hatte mitgeteilt, dank der Erholung bei Industrie- und Auto-Chips für das zweite Quartal einen Umsatz und Gewinn zu erwarten, die über den Schätzungen der Wall Street liegen.
Auch der Pharmakonzern Teva Pharmaceutical Industries übertraf die Wall-Street-Schätzungen für den Gewinn im ersten Quartal, unterstützt durch den Absatz seiner Markenmedikamente. Die Papiere gewannen 11,9 Prozent.
(cash/AWP/Reuters)