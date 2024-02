Die Börse in Tokio hat sich am Montag zunächst stärker gezeigt. In Shanghai sackte die Börse dagegen ab, denn die Stimmung der chinesischen Anleger ist wegen der weiterhin einbrechenden chinesischen Aktien auf dem Tiefpunkt. Die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde versprach am Sonntag, starke Marktschwankungen verhindern zu wollen, kündigte aber keine spezifischen Massnahmen an.