Belastend wirken die negativen Vorgaben von den US-Börsen sowie die anhaltend hohen Ölpreise, die den Risikoappetit dämpfen. Mangels bedeutender Unternehmensnachrichten dürften erneut die Novartis-Aktien im Fokus stehen, nachdem sie am Vortag stark unter Druck geraten waren. Im frühen Handel geben sie rund 1 Prozent nach. Am Vortag waren die Aktien nach Rückschlägen in klinischen Studien noch um rund 11 Prozent eingebrochen. Die Deutsche Bank hat die Titel inzwischen auf «Hold» von «Buy» zurückgestuft.