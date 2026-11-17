Aussichten auf ​eine weiterhin straffe Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) gaben der US-Währung Auftrieb. Im ​asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 159,34 Yen und legte leicht auf 6,6650 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er zweitweise bis 0,8414 ‌Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1005 Dollar und zog leicht auf 0,9236 Franken an. Händler in Tokio blieben wegen der Yen-Schwäche in Alarmbereitschaft für mögliche Stützungskäufe der japanischen Regierung.