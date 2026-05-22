Die Ölpreise werden wohl ‌erst dann nachhaltig sinken, wenn sich die Fundamentaldaten wesentlich verbesserten, was sich voraussichtlich bis ins Jahr 2027 hinziehen werde, sagte David Oxley, Chef-Rohstoffökonom ​bei Capital Economics. Vor Beginn des Krieges Ende ​Februar wurden rund 20 Prozent ​der weltweiten Energielieferungen durch die Strasse von Hormus transportiert. Seit der Blockade der ‌wichtigen Meerenge durch den Iran sind täglich 14 Millionen Barrel Öl vom Markt verschwunden, darunter auch Exporte aus Saudi-Arabien, dem Irak, ​den ​Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait. Einem ⁠hochrangigen Insider zufolge gibt es zwischen ​dem Iran und den ⁠USA bisher keine Einigung. Jedoch hätten sich die Differenzen verringert, ‌sagt eine mit der Angelegenheit vertraute iranische Person der Nachrichtenagentur Reuters. Zu den Streitpunkten zählten die iranische Urananreicherung ‌sowie die Kontrolle über die Strasse von Hormus. ​Seit sechs Wochen gilt eine Waffenruhe.