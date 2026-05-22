08:19
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
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08:15
Zweifel an einem baldigen Durchbruch bei den Friedensgesprächen zwischen den USA und Iran haben den Ölpreis am Freitag angeschoben. Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verteuerten sich in der Spitze um mehr als zwei Prozent auf 105,13 und 98,35 Dollar je Fass. In den vergangenen Tagen schwankten die Ölpreise wegen der widersprüchlichen Signale bei den Verhandlungen stark hin und her. Auf Wochensicht gaben die Notierungen für Brent mehr als vier Prozent, für WTI rund sieben Prozent nach.
Die Ölpreise werden wohl erst dann nachhaltig sinken, wenn sich die Fundamentaldaten wesentlich verbesserten, was sich voraussichtlich bis ins Jahr 2027 hinziehen werde, sagte David Oxley, Chef-Rohstoffökonom bei Capital Economics. Vor Beginn des Krieges Ende Februar wurden rund 20 Prozent der weltweiten Energielieferungen durch die Strasse von Hormus transportiert. Seit der Blockade der wichtigen Meerenge durch den Iran sind täglich 14 Millionen Barrel Öl vom Markt verschwunden, darunter auch Exporte aus Saudi-Arabien, dem Irak, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait. Einem hochrangigen Insider zufolge gibt es zwischen dem Iran und den USA bisher keine Einigung. Jedoch hätten sich die Differenzen verringert, sagt eine mit der Angelegenheit vertraute iranische Person der Nachrichtenagentur Reuters. Zu den Streitpunkten zählten die iranische Urananreicherung sowie die Kontrolle über die Strasse von Hormus. Seit sechs Wochen gilt eine Waffenruhe.
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08:10
Der Schweizer Aktienmarkt steht vor einem freundlichen Start zum Wochenabschluss. Knapp eine Stunde vor Börseneröffnung notiert der Leitindex SMI im vorbörslichen Handel der Bank Julius Bär 0,55 Prozent höher bei 13'520 Punkten. Dabei tendieren sämtliche Titel höher, einzig für Partners Group geht es um 2,9 Prozent rückwärts.
Auch der breite Markt steht vor einem freundlichen Start. Dabei fallen die Titel von Clariant mit einem Plus von über drei Prozent auf.
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07:50
Am Devisenmarkt haben sich auch am Freitag vor dem langen Pfingstwochenende die Bewegungen in Grenzen gehalten.
Laut Commerzbank wechseln sich in den letzten beiden Wochen die Nachrichten zum Iran-Krieg zwischen Wiederbeginn der Kampfhandlungen und Friedensverhandlungen ab, unter dem Strich habe sich aber wenig getan.
Derweil rücken für den Euro weitere Stimmungsindikatoren im Tagesverlauf in den Blick. Eine weitere Eintrübung der Konjunkturlage würde laut Helaba das Dilemma offenlegen, in dem sich die Geldpolitik befinde. Denn die wegen der erhöhten Inflation naheliegende zinspolitische Straffung würde die konjunkturellen Aussichten zusätzlich belasten. Daher dürften die Notenbanker Vorsicht walten lassen. Am Nachmittag könnte dann noch das Konsumentenvertrauen der Uni Michigan einen Blick wert sein.
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07:26
Die schwierigen Friedensverhandlungen zwischen den USA und Iran hatten die Anleger am Donnerstag verunsichert. Der Dax verlor 0,5 Prozent auf 24'606 Punkte. An der Wall Street ging es dagegen bergauf. Auch in Asien legten die Aktien weiter zu - eine Rally bei KI-Aktien trieb den Markt an.
Die zum Teil widersprüchlichen Signale in den Gesprächen zur Beendigung des Nahost-Krieges dürften auch zum Wochenschluss die Anleger auf Trab halten. Einem hochrangigen Insider zufolge gibt es zwischen dem Iran und den USA bisher keine Einigung. Jedoch hätten sich die Differenzen verringert, sagt die mit der Angelegenheit vertraute iranische Person der Nachrichtenagentur Reuters. Zu den Streitpunkten zählten die iranische Urananreicherung sowie die Kontrolle über die Strasse von Hormus. Die Ölpreise zogen leicht an.
Im Blick behalten werden die Anleger auch die Börsenturbulenzen in der Türkei. Der Vorsitzende der grössten Oppositionspartei CHP, Özgür Özel, ist durch ein Gerichtsurteil abgesetzt worden. Der Leitindex der Istanbuler Börse brach am Donnerstag um sechs Prozent ein. Dies löste einen automatischen Handelsstopp aus.
Geplant zur Veröffentlichung zum Wochenschluss sind Zahlen zum deutschen Wirtschaftswachstum im ersten Quartal und das GfK-Konsumklima für Juni. Zudem blicken die Investoren auf den Ifo-Geschäftsklimaindex. Experten erwarten für Mai einen leichten Rückgang.
Im Weissen Haus wird US-Präsident Donald Trump den neuen Chef der US-Notenbank Fed, Kevin Warsh, vereidigen.
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06:15
Der Schweizer Aktienmarkt, gemessen am SMI, tendiert im vorbörslichen Handel bei der Bank IG 0,6 Prozent im Plus bei 13'540 Punkten.
Am letzten Handelstag der Woche legt der Luxusgüterhersteller Richemont seine Bücher für das Geschäftsjahr 2025/26 offen. Analysten rechnen mit einem Gewinnanstieg und einer höheren Dividende für die Investoren.
Weiter halten die kürzlich fusionierte Helvetia Baloise, Curatis sowie SoftwareOne ihre Generalversammlungen ab.
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05:45
An den asiatischen Börsen legen die Aktien weiter zu. Eine Rally bei KI-Aktien, gestützt auf Gewinne bei US-Branchenwerten, treibt den Markt an.
In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 2,3 Prozent auf 63'094,6 Punkte und der breiter gefasste Topix notierte 0,9 Prozent höher bei 3886,5 Zählern. Der viel beachtete US-Chip-Index, der Philadelphia SE Semiconductor Index, stieg über Nacht um 1,3 Prozent.
Die japanischen Aktien erholen sich von ihren am Mittwoch erreichten mehrwöchigen Tiefstständen. «Obwohl die Korrektur bei japanischen Aktien, insbesondere bei KI-Werten, andauern könnte, erwarten wir nicht, dass sie langwierig oder schwerwiegend wird», schrieben die Strategen von BofA Securities, Masashi Akutsu und Tetsuhiro Takuyama, in einem Bericht. «Aus mittelfristiger Sicht bevorzugen wir weiterhin KI-bezogene Titel und bleiben für japanische Aktien optimistisch.»
Bei den Einzelwerten war der auf KI fokussierte Investor SoftBank Group die bei weitem grösste Stütze für den Nikkei. Mit einem Kurssprung von 11,1 Prozent trug die Aktie 549 Punkte zum Gesamtgewinn des Index von 1432 Punkten bei. Die Schwergewichte unter den Chip-Ausrüstern, Tokyo Electron und Advantest, leisteten ebenfalls einen starken Beitrag. Sie machten ihre anfänglichen Verluste wett und notierten 2,2 Prozent beziehungsweise 0,8 Prozent im Plus.
Die Börse Shanghai gewann 0,2 Prozent auf 4085,1 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,5 Prozent auf 4807,8 Punkte. In Hongkong sprang die Aktie der Lenovo Group um 13 Prozent auf 14,86 Hongkong-Dollar und erreichte damit ihren höchsten Stand seit März 2000. Die Aktie ist der prozentual grösste Gewinner im Hang Seng Index und im Hang Seng TECH Index, die um 0,5 beziehungsweise 1,1 Prozent zulegten.
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05:00
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04:40
Die Ölpreise haben im frühen Handel zugelegt, nachdem sie zuvor stark gefallen waren. Widersprüchliche Signale zu den Verhandlungen über ein Ende des Nahost-Krieges verunsichern die Anleger. Die Preise bleiben jedoch deutlich über dem Vorkriegsniveau. Es wird erwartet, dass sie auch bei einer Beilegung des Konflikts hoch bleiben werden.
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23:00
Die Hoffnung auf ein Friedensabkommen im Iran-Krieg und sinkende Ölpreise haben der Wall Street am Donnerstag nach einem volatilen Handel zu leichten Gewinnen verholfen. Der Standardwerte-Index Dow Jones schloss 0,6 Prozent fester mit 50'286 Punkten. Die technologielastige Nasdaq legte 0,1 Prozent zu auf 26'293 Zähler und der breit gefasste S&P 500 0,2 Prozent auf 7446 Stellen.
US-Aussenminister Marco Rubio hatte von guten Anzeichen in den Gesprächen mit dem Iran gesprochen. Ein diplomatisches Abkommen sei jedoch ausgeschlossen, sollte die Regierung in Teheran ein Mautsystem in der für den Öltransport wichtigen Strasse von Hormus einführen. Zuvor hatte ein Reuters-Bericht auf eine verhärtete Haltung Teherans hingedeutet. Demnach wies der Oberste Führer Ajatollah Motschtaba Chamenei an, das Uran des Landes nicht ins Ausland zu bringen. US-Präsident Donald Trump erklärte dagegen, die USA würden das hochangereicherte Uran des Irans am Ende sicherstellen. Washington geht davon aus, dass das Material für den Bau von Atomwaffen gedacht ist, während Teheran auf eine rein friedliche Nutzung pocht.
Da die Berichtssaison der Unternehmen weitgehend abgeschlossen sei, rücke der Iran wieder in den Fokus der Märkte, sagte Jason Pride, Chef-Anlagestratege bei Glenmede. Der Markt werde sich kurzfristig an Gerüchten oder tatsächlich angekündigten Vereinbarungen bezüglich des Irans orientieren.
Bei den Einzelwerten sorgte Walmart für Enttäuschung. Die Aktien des weltgrössten Einzelhändlers gaben nach, nachdem der Konzern für das zweite Quartal einen Gewinn unter den Erwartungen in Aussicht gestellt hatte. Finanzchef John David Rainey verwies auf den Druck durch hohe Kraftstoffpreise auf die Verbraucher.
Aktien von Intuit brachen ein, nachdem der Softwarehersteller seine Jahresprognose für das Steuerprogramm TurboTax gesenkt und den Abbau von 17 Prozent der Stellen angekündigt hatte.
Gefragt waren hingegen IBM. Die US-Regierung will Insidern zufolge mehrere Quantencomputer-Unternehmen finanziell unterstützen und im Gegenzug Unternehmensanteile übernehmen.
Auch robuste Konjunkturdaten stützten die Stimmung am Markt. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel in der vergangenen Woche, was der US-Notenbank Fed Spielraum gibt, sich weiter auf die Inflationsrisiken zu konzentrieren.
Zudem stieg die Aktivität in der US-Industrie im Mai auf ein Vier-Jahres-Hoch. Unternehmen bauten ihre Lagerbestände aus, um sich gegen mögliche Engpässe und steigende Preise im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg abzusichern.
(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)