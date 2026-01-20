06:10

Der SMI steht vorbörslich 0,12 Prozent tiefer.

05:00

Anleger flüchteten in als sicher geltende Anlagen wie den Schweizer Franken und Gold. Zudem gewann ​der sogenannte «Sell America»-Handel an Fahrt, bei dem Investoren US-Aktien, ‌den Dollar und US-Staatsanleihen verkaufen. «Auch wenn ‌es zu einer Deeskalation kommt, wird diese Episode viele dazu veranlassen, an der Glaubwürdigkeit eines jeden Abkommens mit Trump zu zweifeln, so dass die Unsicherheit über die Zölle hoch bleiben wird», sagte Henry Cook, Europa-Volkswirt bei MUFG.

04:00

An den asiatischen Börsen drückte die Furcht vor einem neuen Handelskrieg auf die Stimmung. Der ⁠japanische Nikkei-Index gab 1,1 Prozent auf 52.992,02 Punkte nach. Hier belasteten zusätzlich Sorgen vor den Wahlen im kommenden Monat. Die von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi in Aussicht gestellten Steuersenkungen ​und Mehrausgaben könnten die Staatsfinanzen weiter belasten. Die Börse in ‌Shanghai verlor 0,3 Prozent.

03:00

Am Devisenmarkt gewann der ‍Dollar geringfügig auf 157,96 Yen und legte leicht auf 6,9606 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte ​er etwas auf 0,7964 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1656 Dollar und zog leicht auf 0,9282 Franken an.

02:00

Am Rohstoffmarkt stagnierte ‌die Rohöl-Sorte Brent bei 64,01 Dollar je Barrel (159 ⁠Liter). Das US-Öl WTI notierte kaum verändert bei ‌59,41 Dollar. Der Goldpreis notierte kaum verändert bei 4670 Dollar je Feinunze und hielt sich damit ‍in der Nähe seines am Montag erreichten Rekordhochs.

01:00

In den USA blieben die Börsen am Montag wegen des Feiertags Martin Luther King geschlossen.

Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich am Freitag mit einem Minus von 0,2 ​Prozent bei 49.359,33 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der ‍breit gefasste S&P 500 notierte kaum verändert bei 6.940,01 Zählern, und der technologielastige Nasdaq stagnierte bei 23.515,39 Stellen.

