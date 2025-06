Im Verlauf rückt derweil der Nato-Gipfel in Den Haag in den Fokus. Auch dort könnte US-Präsident Donald Trump mit seinen Aussagen die Märkte bewegen. So will er mit den Alliierten die grösste Aufrüstung seit Ende des Kalten Krieges beschliessen. Ansonsten ist die Agenda eher dünn gefüllt und bietet somit wenig Chancen auf Ablenkung für die Märkte von der geopolitischen Unsicherheit.