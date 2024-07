Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTO verteuern sich jeweils um rund 0,8 Prozent auf 85,77 beziehungsweise 82,76 Dollar je Fass. Die US-Rohölvorräte sanken in der Woche zum 5. Juli um 3,4 Millionen Barrel auf 445,1 Millionen Barrel. Die Erwartung der Analysten, die in einer Reuters-Umfrage von einem Rückgang um 1,3 Millionen Barrel ausgegangen waren, wurde damit übertroffen. Optimistisch stimmte die Investoren laut Börsianern zudem die Prognose der Organisation erdölexportierender Länder (Opec). Sie rechnet damit, dass die weltweite Ölnachfrage im Jahr 2024 und im nächsten Jahr relativ stark wachsen wird. Am Mittwoch hiess es, ein robustes Wirtschaftswachstum und ein starker Flugverkehr würden den Treibstoffverbrauch in den Sommermonaten stützen.