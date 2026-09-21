Der Ölpreis gab dagegen nach. Händler verwiesen auf Berichte, wonach trotz des Konflikts am Golf mehr Öl aus dem Nahen ⁠Osten auf den Markt gelangt als bisher angenommen. Admiral Brad Cooper, Leiter des US-Zentralkommandos, sagte am Wochenende, das Volumen von Rohöl, Fracht und Flüssigerdgas habe in ‌den vergangenen zwei Wochen den höchsten Stand der letzten sechs Monate erreicht. «Die Schliessung ‌der Ost-West-Pipeline hat den Zustand des Ölmarktes wesentlich verändert», sagte ​Vivek Dhar, Rohstoffexperte bei der CBA. «Wir schätzen jetzt, dass die Öl- und Raffinerieproduktbestände weltweit in fünf bis zehn Wochen zur Neige gehen. Noch vor zwei Wochen waren wir von 15 bis 20 Wochen ausgegangen.»