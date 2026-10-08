Die Pläne grosser Technologiekonzerne, für ihre Aufrüstung im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) Schulden in Milliardenhöhe aufzunehmen, haben am Donnerstag die asiatischen Börsen ‌belastet. ⁠Berichte, wonach unter anderem SpaceX, Broadcom und Oracle die Anleihemärkte anzapfen wollen, schürten Sorgen ⁠vor einer zusätzlichen Belastung der Finanzmärkte. Diese ächzen bereits unter steigenden Ölpreisen und hohen Zinsen. «Der ‌Aufbau der KI begann mit Barmitteln. Zunehmend läuft er ‌auf Kredit, und Kredit verändert das Risikoprofil ​vollständig», sagte Nigel Green, Chef der deVere Group. «Schulden müssen planmässig zurückgezahlt werden, egal ob die Einnahmen fliessen oder nicht.» Der japanische Nikkei-Index gab 0,9 Prozent nach. Der breiter gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans verlor 0,1 Prozent.