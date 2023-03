Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent, nachdem die Regierung in Peking am Sonntag überraschend den Chef der Zentralbank und den Finanzminister in ihren Ämtern belassen hatte und damit angesichts der drohenden wirtschaftlichen Herausforderungen im In- und Ausland auf Kontinuität setzt.