Die US-Luftangriffe auf iranische Atomanlagen hatten zum Wochenanfang für Verunsicherung gesorgt und den deutschen Leitindex um 0,3 Prozent auf 23'269 Punkte fallen lassen. An der Wall Street haben die Anleger dann aber mit Erleichterung auf den begrenzten iranischen Vergeltungsschlag auf US-Einrichtungen reagiert. Nachdem US-Präsident Donald Trump in der Nacht eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran angekündigt hatte, hat Israel am Morgen den Luftalarm aufgehoben. Trump verkündete dann an, die Waffenruhe sei in Kraft getreten.