Ausserdem begeht US-Präsident Donald Trump seine ersten 100 Tage im Amt. Er tut dies im US-Bundesstaat Michigan. Mit einer öffentlichen Veranstaltung in der Stadt Warren nördlich von Detroit will er «die erfolgreichsten und monumentalsten ersten 100 Tage einer US-Regierung in der Geschichte» resümieren, wie es in einer Pressemitteilung hiess. In dieser relativ kurzen Zeit schlug Trump einen oft unberechenbaren Kurs ein. Er initiierte beispielsweise einen globalen Zollkrieg und kürzte die US-Auslandshilfe drastisch.