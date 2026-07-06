Für gute Stimmung an den Börsen sorgten Spekulationen auf vorerst ausbleibende Zinserhöhungen in den USA. Im Mittelpunkt am Montag steht die Konjunktur. Die Anleger warten unter ‌anderem auf die Einzelhandelsumsätze und die Erzeugerpreise für die Euro-Zone sowie die Auftragseingänge in der deutschen Industrie im Mai. Diese ​dürften zeigen, wie stark die Verunsicherung durch den ​Iran-Krieg und die höheren Energiepreise die ​Geschäfte gebremst haben. Zudem steht das Barometer der Beratungsfirma Sentix für ‌Juli auf der Agenda. Dieses zeigt an, wie Börsianer auf die Konjunktur in der Euro-Zone blicken.