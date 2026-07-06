11:45
Der Schweizer Aktienmarkt hat zum Wochenstart im frühen Handel einen neuen Rekord markiert, fällt bis zum frühen Mittag aber ins Minus. Schwache Pharma-Schwergewichte und ein Ausverkauf bei den Techwerten bremsen den SMI massgeblich aus. Der Leitindex SMI notiert um 0,3 Prozent tiefer auf 14'385 Punkten. Von den 20 Titeln stehen elf im Plus und neun im Minus.
Als Bremse für den SMI erweisen sich die schwergewichteten Pharmariesen Novartis (-0,3 Prozent) und Roche (-1,2 Prozent). Bei den beiden Pharmariesen gab es Ratingsenkungen. Ausserdem hat Novartis die Übernahme des britischen Biotechunternehmen Myricx angekündigt. Nestlé (+0,3 Prozent) stehen derweil leicht im Plus.
Auf der anderen Seite sind am Montag die Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich gefragt, die um bis zu 1,8 Prozent zulegen. Auch europaweit sind Branchenvertreter gesucht. Laut Händlern rücken Versicherungsprodukte zu Beginn einer sich erholenden Konjunktur wieder stärker in den Fokus der Konsumenten.
Die Gewinnerliste führen derweil Lonza (+2, Prozent) an. Auch Alcon (+1 Prozent) sind gefragt. Ausserdem setzen Julius Bär (+1,2 Prozent) mit Kurszielerhöhungen ihren Rekordlauf der Vorwoche fort. Die CFO-Nachfolge sorgte am vergangenen Freitag bereits für Schwung.
In den hinteren Reihen sorgen Analysten für Bewegung. So springen Oerlikon nach einer Rating-Erhöhung durch Oddo BH um 7,8 Prozent an. Seinen Optimismus begründet der Experte unter anderem mit sich aufhellenden Endmärkten. Auch bei Schweiter (+4,9 Prozent), Also (+2,9 Prozent) und EMS (-2,1 Prozent) bewegen Analysten.
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11:15
Der Swiss Performance Index (SPI) notiert am Vormittag um 0,3 Prozent im Minus bei 20'266 Zählern. Die Sektoren Finanzen (+0,5 Prozent), Kunsumwerte (+0,2 Prozent) und Grundstoffe (+0,1 Prozent) liegen vorn. Versorger (-1,5 Prozent), Industrie (-1,3 Prozent) und Technologie (-0,8 Prozent) gehören zu den Schlusslichtern.
Von den 200 Unternehmen, sind 86 im Gewinn, 89 im Verlust und 26 unverändert.
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10:50
Verschiedene europäische Indizes haben den Rekordlauf fortgesetzt: Der Swiss Market Index (SMI) stieg kurz nach Handelsstart auf bis zu 14'464 Punkte, der deutsche Dax weitet nach einem verhaltenen Handelsstart die Gewinne aus und steigt um bis zu 0,5 Prozent auf 25'900,10 Punkte. Und der europäische Stoxx 600 avancierte ebenfalls auf ein Rekordhoch bei 654,40 Punkten.
Für frischen Rückenwind am Montag sorgten starke Konjunkturdaten: Die angeschlagene deutsche Industrie bekam im Mai trotz anhaltender Belastungen durch den Iran-Krieg mehr Aufträge. Zudem blicken Börsenprofis auch dank der angepeilten Reformen in Deutschland optimistischer auf die Konjunktur in der Euro-Zone.
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10:10
Das Hin und Her im Technologiesektor, das die asiatischen Börsenindizes zum Wochenstart auf Richtungssuche geschickt hatte, dürfte sich auf den Dax hingegen nur begrenzt auswirken. «Die technologielastigen Unternehmen lassen sich an einer Hand abzählen und alle zusammen haben keine grosse Gewichtung im Index», sagte Andreas Lipkow, Chefanalyst beim Broker CMC Markets. Die Frage sei vielmehr, ob die Jagd nach den zyklischen Branchen wie Chemie-, Maschinenbau- und Autobranche weitergehe.
Bei den Einzelwerten stiegen die Aktien der Thyssenkrupp-Marinetochter TKMS um gut vier Prozent. Kanada will einem Zeitungsbericht zufolge den bevorzugten Bieter für den Bau von zwölf U-Booten für die heimische Marine am Montag bekanntgeben. Im Rennen um den Auftrag sind TKMS und die südkoreanische Werft Hanwha Ocean.
Steil nach oben ging es auch für den Pharmaverpackungs-Hersteller Schott Pharma. Die Experten der Deutschen Bank hatten die Titel auf «Buy» nach zuvor «Hold» hochgestuft. Sie stiegen daraufhin um fast acht Prozent und waren damit die grössten Gewinner im SDax.
Aus den Depots flogen hingegen die Aktien von Continental, die um 2,6 Prozent nachgaben. Der Reifenhersteller hat die Tochtergesellschaft ContiTech in einem Milliardengeschäft an den Finanzinvestor Lone Star Funds verkauft.
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09:35
Der Schweizer Aktienmarkt bleibt auch zum Wochenstart in Rekordlaune. Gleich in den ersten Minuten nach dem Börsenstart schraubte er die Bestmarke abermals nach oben. Damit knüpft er an seine starke Performance der Vorwoche an, in der er 1,8 Prozent hinzugewonnen hatte. Impulse kommen aktuell vor allem von der Wall Street. Sie war am Freitag zwar feiertagsbedingt geschlossen, die Futures deuten aber auf eine freundliche US-Eröffnung hin.
Auf Unternehmensseite stehen zunächst die Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich im Fokus, die mit Kursgewinnen von bis zu 1,8 Prozent das Gewinnerfeld anführen.
Als Stützen erweisen sich auch die drei Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche. Sie verteuern sich zwischen 0,4 und 0,5 Prozent. Ratingsenkungen bei den beiden Pharmawerten haben damit keinen grösseren Einfluss. Zudem hat Novartis die Übernahme des britischen Biotechunternehmen Myricx angekündigt.
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09:10
Der Schweizer Aktienmarkt (SMI) startet am Montag etwas höher in den Handel und steigt um 0,12 Prozent auf 14'441 Punkte. Damit geht die Rekordjagd weiter.
14 der 20 SMI-Werte notieren höher. Besonders die Aktien von Swiss Life (+1,7 Prozent) und Lonza (+1,6 Prozent) sind gefragt. Bei Swiss Life hat Berenberg das Kursziel angehoben.
Einen Blick wert sind die Anteilsscheine von Novartis (+0,2 Prozent). Der Pharmakonzern übernimmt das britische Biotechunternehmen Myricx Bio für bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar und stärkt damit seine Pipeline für Krebsmedikamente. Die beiden anderen SMI-Schwergewichte Roche (+0,2 Prozent) und Nestlé (+0,3 Prozent) notieren ebenfalls im Plus.
Insgesamt hält sich aber das Nachrichtenaufkommen in Grenzen. In den hinteren Reihen könnte mit Börsenbeginn Implenia (-0,7 Prozent) mit Modernisierungsaufträgen in der Schweiz und Deutschland Beachtung finden.
Techwerte werden unterdessen auch weiterhin im Fokus stehen. Namhafte Analysten wie etwa Mislav Matejka von JPMorgan schreiben, dass die jüngsten Rückschläge durchaus als Chance zum Einstieg gesehen werden sollten. Denn für den Halbleiterzyklus sei kein nahes Ende in Sicht. Nennenswerte neue Kapazitäten gebe es vermutlich nicht vor 2028. VAT (-2,3 Prozent) oder Inficon (-1,6 Prozent) fallen im frühen Montagshandel.
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08:25
Neue Ratings und Kursziele für Schweizer Aktien:
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08:05
Der Schweizer Aktienmarkt (SMI) wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,3 Prozent tiefer auf 14'385 Punkten indiziert. Alle 20 SMI-Titel geben nach. Roche (-1,2 Prozent) verzeichnen dabei die grössten Verluste im Index. Eine Herabstufung durch HSBC dürfte für Gegenwind sorgen.
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07:40
Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit wenig Bewegung in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex seinen Rekordlauf vom Donnerstag fortgesetzt und das Allzeithoch von 25'826,78 Zählern erreicht. Danach ging er mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 25.779,31 Punkten aus dem Handel.
Für gute Stimmung an den Börsen sorgten Spekulationen auf vorerst ausbleibende Zinserhöhungen in den USA. Im Mittelpunkt am Montag steht die Konjunktur. Die Anleger warten unter anderem auf die Einzelhandelsumsätze und die Erzeugerpreise für die Euro-Zone sowie die Auftragseingänge in der deutschen Industrie im Mai. Diese dürften zeigen, wie stark die Verunsicherung durch den Iran-Krieg und die höheren Energiepreise die Geschäfte gebremst haben. Zudem steht das Barometer der Beratungsfirma Sentix für Juli auf der Agenda. Dieses zeigt an, wie Börsianer auf die Konjunktur in der Euro-Zone blicken.
In den USA rücken die Einkaufsmanagerindizes für Juni in den Fokus der Anleger. Ebenfalls zum Wochenstart will das Bundeskabinett den Entwurf für den Bundeshaushalt 2027 und die Finanzplanung bis 2030 beschliessen. Verabschiedet wird der Haushalt jedoch erst Ende November vom Bundestag.
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07:05
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank um 0,3 Prozent tiefer bei 14'379 Punkten.
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06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,4 Prozent tiefer bei 14'369 Punkten.
Die neue Woche hat nur wenige Impulse zu bieten. Was Konjunktursignale betrifft, wird das Staatssekretariat für Wirtschaft am Montag die Arbeitsmarktdaten für Juni publizieren. Am Nachmittag dann könnten Impulse vom ISM-Index für den Dienstleistungssektor in den USA ausgehen.
In Sachen Unternehmensabschlüsse ist die Agenda ebenfalls noch weitgehend leer. Erst am Donnerstag wird der Schokoladehersteller Barry Callebaut zum Geschäftsgang im dritten Quartal berichten. Und am Freitag legt die Ems-Chemie von SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo Blocher den Halbjahresabschluss vor.
Störfeuer von der Lage im Nahen Osten sind über das Wochenende zumeist ausgeblieben. Dieses stand für US-Präsident Donald Trump ganz im Zeichen der amerikanischen 250-Jahr-Feier. Und im Iran wurde der während des Kriegs getötete Führer Ajatollah Ali Chamenei zu Grabe getragen. Für die Märkte bleibt die Lage im Nahen Osten heikel, denn der Iran-/Hormus-Komplex ist noch weit weg von gelöst. Gleichzeitig laufen die Diskussion um US-Zölle und Industriepolitik weiter.
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05:20
Die Aussicht auf starke US-Quartalszahlen und nachgebende Ölpreise haben den asiatischen Aktienmärkten zum Wochenstart am Montag Auftrieb verliehen. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,4 Prozent. In Tokio gab der technologielastige Nikkei-Index leicht um 0,16 Prozent auf 69.630,74 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix gewann hingegen 0,50 Prozent auf 4.084,74 Zähler und verzeichnete damit den sechsten Gewinntag in Folge. In Südkorea legte der Leitindex Kospi um 2,25 Prozent zu. Anleger setzten vor allem auf Gewinne im Technologiesektor durch den anhaltenden Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI).
In Südkorea trieb die Politik die Kurse der heimischen Chip-Giganten an. Präsident Lee Jae Myung forderte eine drastische Beschleunigung der Genehmigungsverfahren für geplante Mega-Projekte in der Halbleiter- und KI-Industrie, um die globale Dominanz des Landes zu sichern. «In dieser Situation scheint das Ergebnis davon abzuhängen, wer sich schneller bewegt und wer sich zuerst den Vorsprung sichert», sagte Lee. «Nur die Geschwindigkeit zählt.» Davon profitierte SK Hynix: Die Aktien stiegen um ein Prozent. Der Speicherchip-Hersteller kündigte an, über Bezugsrechte an der US-Technologiebörse Nasdaq Aktien im Wert von rund 28 Milliarden Dollar auszugeben. Auch Samsung Electronics standen vor der Vorlage von Quartalszahlen im Fokus.
An der Börse in Tokio zeigte sich ein gemischtes Bild. Während der Topix von der positiven globalen Stimmung profitierte, belasteten schwächere Technologiewerte den Nikkei. «Diese Faktoren, kombiniert mit dem Abwärtstrend bei den Rohölpreisen nach der Opec+-Entscheidung vom Wochenende, die Produktion zu erhöhen, scheinen die Stimmung der Anleger zu stützen», erklärte Maki Sawada, Aktienstrategin bei Nomura Securities. Zu den Gewinnern zählten Industrie- und Transportwerte: Kawasaki Heavy Industries sprangen um 7,62 Prozent nach oben, Mitsubishi Heavy Industries gewannen 5,93 Prozent.
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04:08
Am Devisenmarkt hielten sich Investoren vor der Veröffentlichung von US-Konjunkturdaten und den Protokollen der US-Notenbank Fed zurück, während Spekulanten mit Blick auf mögliche japanische Interventionen vorsichtig blieben. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,3 Prozent auf 161,78 Yen und gab leicht auf 6,7868 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,8045 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1429 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 0,9194 Franken an.
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03:00
Die Ölpreise profitierten von einer leichten Entspannung bei den globalen Lieferungen. Die Opec+ hatte sich auf eine weitere Erhöhung der Förderziele um 188.000 Barrel pro Tag ab August geeinigt, zudem passierten wieder mehr Schiffe die Strasse von Hormus. Am Rohstoffmarkt stagnierte die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee bei 72,14 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,2 Prozent fester bei 68,82 Dollar.
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01:30
An der Wall Street ruhte der Handel am Freitag feiertagsbedingt, doch die US-Terminkontrakte signalisierten zum asiatischen Wochenstart Gewinne aufgrund der Hoffnungen auf eine starke Berichtssaison. Der US-Standardwerteindex Dow Jones hatte sich am Donnerstag mit einem Plus von 1,1 Prozent bei 52.900,07 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 notierte kaum verändert bei 7.483,24 Zählern, und der technologielastige Nasdaq gab 0,8 Prozent auf 25.832,67 Stellen nach.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)